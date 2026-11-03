Värvi vahetava Vana-Rooma karika saladus peitus kulla ja hõbeda osakestes

Lykurgose karikas, mis muudab valgusallika asukohast sõltuvalt oma värvi, on andnud teadlstele mõtteainet juba pikemat aega. Nüüd kinnitavad briti teadlased, et on lõpuks selle 1600 aasta vanuse Vana-Rooma meistriteose saladuse lahendanud.

Briti muuseumis hoitav originaalne karikas näeb tavalises valguses välja jadeiidiroheline, kui aga valgusallikas asub otse anuma taga, hõõgub klaas rubiinpunaselt. Neljandast sajandist pärit karikale on nikerdatud mütoloogiline stseen kuningas Lykurgosest ja veinijumal Dionysosest. Ajaloolased usuvad, et värvide muutumine sümboliseeris viinamarjade päikese käes küpsemist ning haruldast karikat kasutati vaid erilistel pidusöökidel.

Sheffieldi ülikooli teadlased suutsid nüüd laboris selle iidse klaasiretsepti taasluua, kasutades selleks enam kui tuhande kraadini kuumutatud sulaklaasi, mille sisse kasvatasid nad imepisikesi kulla ja hõbeda kristalle.

Just imepisikesed metalliosakesed ongi selle optilise triki põhjustajad. Kuna kulla ja hõbeda nanoosakesed on valguse lainepikkusest oluliselt väiksemad, blokeerivad need klaasist läbikumava valguse puhul siniseid ja rohelisi toone. Nii pääsevadki klaasist läbi vaid punased ja oranžid kiired, tekitades sügavpunase kuma. Kui valgus peegeldub aga klaasi pinnalt otse vaatajale tagasi, hajutavad samad osakesed kiiri sootuks teistmoodi, andes tulemuseks läbipaistmatu rohelise tooni.

Koostöös klaasikunstnik Elliot Walkeriga õnnestus teadlastel taasluua peeker, mis käitub valguse käes samamoodi nagu Lykurgose karikas. Autor/allikas: Ed Cartledge, Sort of Films/Cover Images

Arheoloogide hinnangul pidi iidsetel meistritel olema tohutult vilumust ja ka pisut õnne, sest lõplik värvitoon sõltub suuresti sellest, millisesse ahjuossa klaas paigutada.

Teadlaste avastusest tegi ülevaate The Guardian.

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