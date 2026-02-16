X!

Põllukultuuride metsikud eellased olid koondunud arvatust väiksemale alale

Ajalugu
Foto: Olev Kenk / ERR
Ajalugu

Iidsete põllukultuuride nagu nisu, rukki ja odra metsikud esivanemad kasvasid omal ajal palju väiksemal maa-alal kui seni arvatud. Niisugusele järeldusele on jõudnud teadlased Taanist ja Hispaaniast, toetudes masinõppele ja kliimamudelitele.

Joe Roe Kopenhaageni Ülikoolist ja Amaia Arranz-Otaegui Baskimaa Ülikoolist selgitasid välja 65 metsiku taimeliigi tõenäolised levilad umbes 12 tuhande ja enama aasta eest. See oli aeg, mis vahetult eelnes põllupidamise tekkele Lähis-Idas.

Roe ja Arranz-Otaegui väidavad ajakirjas Open Quaternary, et mitmegi tähtsa põlluvilja metsikuid eellasi ei kasvanudki alati päris kõikjal seal, kus neid seni on arvatud kasvanuvat.

Autoritele enestelegi üllatuseks tundub, et paljud põllutaimede metsikud eellased kasvasid enam-vähem ainult Vahemere idaranniku ja Pärsia lahe vahelises piirkonnas, enam-vähem ainult neil aladel, mida hiljem hakati tundma Viljaka Poolkuu nime all.

Nad oletavad, et just seal paiknes jääaja karmides oludes nende taimeliikide pelgupaik ehk refuugium.

Teadlaste kasutasid uurimistöös suuri avalikke andmebaase selle kohta, mis taimeliigid tänapäeval kus kasvavad.

Lisaks võtsid nad appi arvutimudelid, millega tavaliselt rehkendatakse tuleviku kliimat, kuid panid need tööle niiöelda tagurpidi, mineviku suunas.

Masinõppealgoritm leidis taimede keskkonnatingimuste eelistuste põhjal, kus taimed kunagi kasvanud võisid olla.

Nii saigi kokku üsna üksikasjalik taimede kunagiste kasvukohtade kaart.

Autorite sõnul on nende suurandmetel, arvutimudelitel ja masinõppel põhinev metoodika põllumajanduse tekke uurimisel uudne, tulemus aga täiendab hästi ja täpsustab arheoloogide leitut.

Roe ja Arranz-Otaegui sõnul on nende töö tulemusel valminud taimelevikukaardid tõenäoliselt täpsemad ja õigemad kui senised, arheoloogiliste leidude põhjal koostatud kaardid.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

kes elab minevikuta...

08:29

Põllukultuuride metsikud eellased olid koondunud arvatust väiksemale alale

15.02

Mälksoo: Putin kasutab Ukraina ründamisel Ivan Julma argumente

12.02

Mitokondri-DNA tõendab, et Austraalia asustati 60 000 aasta eest

08.02

ENSV esikommunistid materdasid Semperit võimupositsiooni kindlustamiseks

08.02

Arhiivileid lükkab ümber legendi keisri hullu eraklikust puhkepaigast

30.01

Muistne retsept andis searasvaga võitud rauale terasest kooriku

28.01

Laserkiired on toonud Eestis päevavalgele sadakond kääbast

22.01

Indoneesiast leiti maailma vanim koopamaaling

19.01

Gustav V külaskäiku Tallinnasse saatis tuline propagandasõda

16.01

Karvase ninasarviku genoom saadi kätte hundi kõhust

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

11:57

Uuring: trenn paneb hiirtel pea kiiremini tööle

11:47

Navalnõi vastu kasutatud konnamürk on sada korda tugevam kui morfiin

11:39

Vale arusaam säilimisajast suurendab toiduraiskamist ja terviseriske

10:19

Mihkel Zilmer: vananemist aitab ennetada aeglane söömine ja toidu nautimine

10:12

Lugeja küsib: kas talisuplus tugevdab immuunsüsteemi?

08:29

Põllukultuuride metsikud eellased olid koondunud arvatust väiksemale alale

15.02

Mälksoo: Putin kasutab Ukraina ründamisel Ivan Julma argumente

ajatu klassika

11.09
01.10
24.11
22.06
22.01
21.09
23.03
08.08
15.06
21.09
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo