X!

Uuring: Läänemere süvavee hapnikupuudus on rekordiliselt suur

Keskkond
Läänemere rannik.
Läänemere rannik. Autor/allikas: Mantas Volungevicius/CC BY 2.0
Keskkond

Läänemere keskosa süvaveekihi hapniku sisaldus on langenud rekordiliselt madalale. Alates 2016. aastast on süvavee hapnikuvarud kiiresti vähenenud ja olukorra peatset paranemist pole oodata, kirjutavad Tallinna Tehnikaülikooli teadlased värskes uuringus.

Teadustöö tarbeks analüüsisid meresüsteemide instituudi teadlased koostöös Soome ja Läti kolleegidega Läänemere seisundit. Andmed näitavad, et viimase kümne aasta jooksul on hapniku hulk mere süvakihtides drastiliselt vähenenud. Uuringut juhtinud Taavi Libliku sõnul on süvakihis tekkinud kõrge väävelvesiniku sisaldusega veemass ja hapniku puudujääk ulatub seal juba 2,5 miljoni tonnini.

Meri on nagu kaanega pott

Hapnikupuuduse peamine põhjus peitub vee kihistumises. Soolasem ja tihedam vesi hoiab põhja ligi, takistades pinnavee hapniku allapoole liikumist. Teadlased võrdlevad olukorda potiga, millele soolasem veekiht on asetanud justkui kaane.
Viimastel aastatel on veekihtide vaheline piir ehk soolsuse hüppekiht olnud eriti tugev, isoleerides süvavee ülejäänud merest. Kuna ülemine veekiht püsib kauem soe, halvendab olukorda lühenenud talvine segunemisperiood. Samuti pole Põhjamerest Läänemerre jõudnud piisavalt hapnikurikast vett, mis aitaks süvakihte ventileerida.

Lisaks kihistumisele mõjutab hapnikutaset vee temperatuur. Süvavesi on soojenenud, ja mahutab seetõttu vähem hapnikku. Soojemas keskkonnas laguneb ka orgaaniline aine kiiremini, milleks kulub omakorda olemasolevat hapnikku. Merre jõuab samas endiselt palju toitaineid, mis soodustavad vetikate ja muu orgaanilise aine kasvu. Põhja vajudes ja seal lagunedes kulutab see biomass süvavee viimasedki hapnikuvarud.

Läänemere hapnikusisalduse muutumine ajas. Autor/allikas: Erakogu

Kiiret lahendust ei paista

Teadlaste hinnangul pole oodata olukorra kiiret paranemist. Läänemeri sõltub Põhjamere tugevatest sissevooludest, mille käigus liigub Taani väinadest Läänemerre suur hulk soolasemat ja hapnikurikast vett. Praegune hapnikupuudus on aga nii ulatuslik, et ilmselt ei suudaks puudujääki täielikult korvata isegi tugev sissevool. Jätkuv kliima soojenemine muudab mere seisundi parandamise veelgi keerulisemaks.

Uuringu autorid märgivad, et pikaajaline muutus on võimalik saavutada vaid juhul, kui Läänemeremaad vähendavad järjekindlalt reostuskoormust ja toitainete sissevoolu. See aitaks piirata orgaanilise aine kuhjumist ja pidurdada hapnikukadu.

Töö põhineb ulatuslikel seireandmetel ja ekspeditsioonidel, mis viidi läbi Eesti uurimislaevaga Salme ja Soome laevaga Aranda. Mõõtmistulemused kinnitavad, et 2024. aastaks oli hapnikupuudus süvavees võrreldes 2014. aastaga enam kui kahekordistunud. Samal ajal on kasvanud süvakihi temperatuur ning ammooniumi, väävelvesiniku ja fosfaatide sisaldus.

Uuring avaldati ajakirjas Frontiers in Earth Science

Toimetaja: Andres Reimann

Samal teemal

meie kõigi kodu

08.01

Uuring: Läänemere süvavee hapnikupuudus on rekordiliselt suur

05.01

Uue aja kosmotehnika muudab nähtavaks sajakilomeetrised megavälgud

30.12

Hooldatud pärandniitude pindala katab alla poole elurikkuse vajadusest

29.12

Kliimateadlane: puhtam õhk võib soojendada planeeti arvatust enam

29.12

Vesiniku roll kliimamuutustes on seni varju jäänud

23.12

Vanamoodi energiasüsteem riputab kliimaeesmärgi majaomanike kaela

22.12

Baltimaade asfaldi ja betooniga katmist ei pidurda isegi rahvastikukadu

22.12

Looduskaitsealadel saavad loomad hästi järgida loomulikku päevaplaani

19.12

Doktoritöö: uus tööriist aitab Eesti põhjavett täpsemini kaitsta

18.12

Sünoptikud lubavad jõuluõhtuks karget talveilma

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

08.01

Maroko fossiilid heidavad nüüdisinimeste kujunemisloole uut valgust

08.01

Mineraalioaas andis mammutiluudele tippkiskjaliku varjundi

08.01

Tehisaru tulek võib ajutiselt tööhõivet suurendada

08.01

Hea stardipositsioon pidurdab laste eesti keele omandamise tempot

08.01

Pulli luuripats osutus maailmas ainulaadseks tökatist hülgekujuks

08.01

Ürglimused võisid saurused hävitanud asteroidilöögist eluga pääseda

07.01

Nvidia juht lubas lahendada isejuhtivate autode vead uue kiibiga

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo