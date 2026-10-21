Helikobakter võib suurendada jämesoolevähi tekkeohtu

Helikobakter on meile ammu tuntud kui maohaavandite ja maovähi tekitaja. Ometi näitab teadus nüüd selle seost ka teise tõsise haigusega. Värske uuringu järgi võib see laialt levinud bakter olla seotud koguni 22 protsendi jämesoolevähi juhtumitega maailmas.

Rahvusvaheline teadlasrühm analüüsis enam kui 48 miljoni inimese terviseandmeid 43 varasemast uuringust. Eesmärk oli hinnata bakteri ja soolevähi seost erinevates piirkondades.

Andmetest nähtus, et helikobakteriga kokku puutunud inimestel on teistega võrreldes ligi 1,6 korda suurem oht haigestuda jämesoolevähki. Seejuures selgus, et naistel on seos mõnevõrra tugevam kui meestel: naistel oli helikobakteriga seotud vähijuhtumite osakaal ligi 25 protsenti, meestel aga 20 protsenti.

Eriti tugevalt puudutab leid Vaikse ookeani lääneosa riike, sealhulgas Hiinat ja Jaapanit, kus bakterit esineb ühiskonnas väga palju. Seevastu näiteks Euroopas, kus jämesoolevähki esineb samuti sageli, on bakteri osa haiguse tekkes oluliselt väiksem.

Uuringust ilmnes ühtlasi, et ehkki ravi aitab vähiriski vähendada, tuleb haiguse eest kaitsev mõju välja alles kümme aastat pärast ravikuuri lõppu.

Teadlaste sõnul häirib helikobakter pikaajalise nakkuse korral soolestiku immuunsüsteemi ja ajab segamini sealse mikrofloora tasakaalu: niimoodi loob see kasvajatele soodsa pinnase. Kuna soolevähil on pikk peiteaeg, võib ka soolestikul pärast bakteri kadumist oma loomuliku tasakaalu tagasisaamisega aega minna.

Siiski rõhutavad autorid, et uus mahukas uuring näitab esialgu vaid tugevat seost, mitte tingimata otsest põhjust. Et saada lõplikku kinnitust, on vaja pikaajalisi kliinilisi katseid.

Tulemused on avaldatud ajakirjas eGastroenterology.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.