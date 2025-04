Uus ajuliides tõlgib mõtted sõnadeks varasemast kaheksa korda kiiremini

Peaaegu 20 aastat pärast ajusilla-insuldi tõttu kõnevõime kaotamist sai üks ameeriklane tänavu taas võimaluse oma mõtteid reaalajas sõnadeks muuta. See sai võimalikuks tänu uuele aju-arvutiliidesele (BCI), vahendab Science Alert.

Teadlased analüüsisid patsiendi ajuaktiivsust 80-millisekundiliste sammudena ja muutsid selle tema häält meenutavaks sünteesitud kõneks. Uuendus kõrvaldas varasema tehnoloogia peamise puuduse – pika viivituse, mis muudab liidesepõhise suhtluse tavaliselt vaevaliseks.

Inimese võime muuta oma mõtteid kõneks võib tunduda argikogemuse põhjal loomulikuna. Aju ja ülejäänud keha koordinatsiooni sujuvus tuleb välja alles siis, kui tõlget peab ootama või helilained jõuavad kõrva viivitusega.

Neile, kelle aju kõnekeskus kaotas näiteks amüotroofilise lateraalskleroosi või närvisüsteemi kahjustuste tõttu ühenduse kõnevõimega, on ajuimplantaadid koos kohandatud tarkvaraga üks vähestest lootuskiirtest suhtlemisvõime taastamiseks.

Viimastel aastatel on mitmed BCI-põhised tehnoloogiad jõudsalt arenenud. Muu hulgas on vähenenud aeg, mis kulub mõtete tõlkimisele kõneks. Paljud olemasolevad meetodid suudavad kõnet tuvastada alles siis, kui algoritmid on analüüsinud terve lause sisu. See aga venitab ajavahemiku, mis kulub sõnade moodustamisest nende kuulmiseni, oluliselt pikemaks. Inimese jaoks pole see mitte ainult ebamugav, vaid muudab suhtluse ka kunstlikuks ja kurnavaks.

Peale selle tuginevad paljud olemasolevad meetodid sellele, et kasutaja peab süsteemi treenimiseks füüsiliselt häält tekitama. Neile, kellel on raskusi rääkimisega või kes pole kõnelihaseid aastaid kasutanud, võib see osutuda keeruliseks.

Probleemi lahendamiseks treenisid teadlased süvaõppe-närvivõrku 47-aastase katseisiku ajutegevuse peal. Selleks pidi ta oma sisekõnes lugema 100 erinevat lauset, mis koosnesid kokku enam kui 1000 sõnast.

Lisaks töötasid teadlased välja abistava suhtlusmeetodi, mis põhines 50 fraasil ja väiksemal sõnakogumil. Erinevalt varasematest meetoditest ei pidanud osaleja seekord sõnu välja hääldama, vaid piisas pelgalt neile mõtlemisest.

Katsete käigus tõlkis süsteem mõlema meetodi abil minutis peaaegu kaks korda rohkem sõnu kui varasemad lahendused. Oluline edasiminek oli seegi, et süsteem suutis mõtteid kõneks muuta pidevalt ja sujuvalt, muutes vestluse loomulikumaks. Teadlaste sõnul on uus suhtlusmeetod varasematest lahendustest kaheksa korda. Kuna sünteesitud hääl põhines päris helisalvestistel, kõlas see väga sarnaselt osaleja häälele.

Süsteemi ajaliste piiranguteta testides avastasid teadlased endalegi üllatuslikult, et see suudab närvisignaalide kaudu ära tunda ka neid sõnu, mida nad sellele otseselt ei õpetatud.

Siiski märgivad teadlased, et enne tehnoloogia kliinilist kasutust tuleb seda täiustada. Ehkki sünteesitud kõne oli arusaadav, jäi see täpsuse poolest alla kirjutatud teksti dekodeerivatele meetoditele.

Samas on tehnoloogia viimastel aastatel arenenud väga kiiresti, mistõttu on põhjust loota, et tulevikus saavad kõnevõimetud inimesed teadlaste saavutusi ise kiita – ja ehk isegi laulda.

Uuring avaldati ajakirjas Nature Neuroscience.