Uus ravim langetab koroonasse haigestumise riski ka lähikontakti järel

Uus viirusvastane ravim aitab vähendada koroonahaigega kokkupuutunud inimese haigestumisriski. Tegu on esimese suukaudse ravimiga, mis pakub COVID-19 vastu tõhusat kaitset, kirjutavad teadlased hiljutises uuringus .

Pandeemia kõrgajast on möödas aastaid, kuid koroonaviirus ohustab endiselt paljusid inimesi. Näiteks Ameerika Ühendriikides sureb haiguse tagajärjel igal aastal kümneid tuhandeid inimesi ja veel sajad tuhanded satuvad haiglasse. Uus ravim on eriti oluline riskirühmade vaates. Neist suur osa võtab immuunsüsteemi pärssivaid ravimeid, mistõttu võib nõrgenenud kaitsevõimega organism vajada viirusega toimetulekuks lisatuge, vahendab Nature News.

Jaapani ravimifirma Shionogi välja töötatud ensitrelviir pärsib koroonaviirust organismis paljunemast. Ravim haagib end ensüümiga, mida viirus vajab selleks, et nakatunud inimese rakkudes edasi levida.

Teadusajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud uuringust selgus, et ensitrelviir vähendas haigestumise riski neil, kes olid puutunud koroonaviirusega kokku oma leibkonnas. Ravimi teeb märgiliseks see, et see vähendab haigestumisriski ka pärast lähikontakti nakatunuga.

Uue ravimi mõju hindamiseks korraldasid teadlased rahvusvahelise uuringu, mis kestis 2023. aasta juunist 2024. aasta septembrini ja milles osales üle 2000 inimese. Neist kõik olid koroonaviirusega kokku puutunud oma leibkonnas. Tulemused olid selged: ensitrelviiri saanud inimesed haigestusid harvem. Viie-päevase ravikuuri järel tekkisid COVID-19 sümptomid umbes kolmel protsendil ravimit manustanutest, platseebot saanud patsientidest aga igal kümnendel ehk enam kui kolm korda sagedamini.

Uurijad kontrollisid sedagi, kui paljudel osalejatel nakkus tegelikult tekkis, isegi kui neil haigustunnuseid ei esinenud. Ensitrelviiri manustanutest tuvastasid teadlased nakkuse 14 protsendil, platseebot saanutest 21,5 protsendil.

Lisaks hindasid teadlased ravimi ohutust. Uuringus osalejad talusid ensitrelviiri üldiselt hästi ja teisi ravimeid saatvaid maitsmismeelehäireid enamasti ei esinenud. Platseeborühmaga sarnased olid ka mürgistusnäitajad.

Sihtrühmad ja tulevikuvaade

Praeguseks on enamik inimesi koroonaviiruse vastu kas vaktsineeritud või haiguse vähemalt korra läbi põdenud. Praegu levivad tüved ei vii enamasti ka raske haiguseni. Seetõttu pole uus ravim mõeldud kõigile, vaid eelkõige neile, kellele võib koroona endiselt ohtlik olla. Minnesota ülikooli nakkushaiguste spetsialisti David Boulware'i sõnul on need eeskätt eakad ja krooniliselt haiged.

Lisaks võib uus ravim olla kasulik tervishoiutöötajatele, kes puutuvad koroonapatsientidega kokku sagedamini ja kellel on seetõttu suurem nakatumisrisk. Johns Hopkinsi ülikooli infektsioonhaiguste spetsialisti Annie Antari hinnangul võivad ravimist olla huvitatud ka inimesed, kes suhtuvad koroonasse jätkuvalt ülima ettevaatlikkusega – näiteks need, kes kannavad järjekindlalt maski või väldivad rahvarohkeid siseruume.

Ravimi kasutuselevõtuks on esimesed sammud juba tehtud. Jaapan kiitis ensitrelviiri kasutamise heaks tänavu märtsis ja seal müüakse seda Xocova nime all. Sama kaaluvad praegu ka USA ja Euroopa ravimiametid. Isegi kui inimesed koroonaviirusele enam igapäevaselt ei mõtle, pole haigus kuhugi kadunud. Uus ravim peaks andma lisakaitse neile, kelle jaoks on koroonaviirus endiselt ohtlik.