Koroonapiirangud jätsid linnalinnud pika nokaga

Mõned aastad tagasi, kui koroonaviiruse leviku vastased meetmed olid ranguse tipul, avaldasid need ettenägematul moel toimet ka lindudele.

Ameerika teadlaste väitel hakkas neil aegadel Ameerika linnades kooruma ja sirguma välusidrikuid, kelle nokk oli pikem ja peenem kui nende linnaelulistel liigikaaslastel seni tavaks oli olnud.

Seni oli neil välusidrikutel, kes linnas elasid, olnud lühem ja jämedam nokk kui maal elanutel.

Eleanor Diamant ja Pamela Yeh Los Angelese California Ülikoolist hakkasid nende väikeste värvuliste välimuse muutusi linnaelu tingimustes, eelkõige just ülikooli linnakus uurima juba enne pandeemiat ja selle vastaseid meetmeid, aastal 2018, ja on neid uurinud tänavuse aastani välja.

Nad panid tähele, ja kirjutavad nüüd ka Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, et pandeemiaaegsete liikumispiirangute aegu, mil ülikoolilinnakus liikus rahvast märksa vähem kui tavalistel aegadel, oli seal koorunud välusidrikutel nokk pikem ja peenem kui nende lähematel esivanematel.

Kui aga piirangud läbi said ja inimesed linnakusse naasid, tõmbusid ka linnakus koorunud välusidrikutel nokad jälle lühemuse ja paksemuse poole tagasi.

Diamant ja Yeh seostavad täheldatud muutusi inimeste tekitatud toidujäätmete hulgaga linnakus, mis piirangute ajal kahanes ja hiljem taas kasvas.

Teadlased on juba varem välja pakkunud, et Los Angelese linnas elavatel välusidrikutel on nokk lühem ja paksem kui nende linnalähedastes mägimetsades elavatel liigikaaslastel sel põhjusel, et inimestest maha jäänud toidupalakesi saab kätte lihtsamini kui looduses leiduvaid seemneid, putukaid ja ussikesi; inimtoidu jaoks ei ole pikka ja peenikest nokka vaja.

Nüüd on siis teada, kui kiiresti võib linnalindude kehaehitus taas looduslikku vormi tagasi langeda, kui mõned linnaelu iseärasused korraga kaovad.

Pole aga siiski päris kindel, et noka kuju muutust ühes ja siis jälle teises suunas saab päris täielikult seletada muutustega geenide avaldumises.

Võib ju ka olla, et vähenenud inimtegevuse aegadel rändas naabermaakondadest Los Angelesse metsikuid välusidrikuid, kes hiljem taas linnast lahkusid.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.