Uuring: valgusreostus sunnib linnalinde kauem ärkvel püsima

Vares Anne kanali ääres Tartus.
Vares Anne kanali ääres Tartus. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Kui tänavalatern akna taga öösel lõõmab, ei jää ärkvele ainult inimesed. Sama valgus venitab keskmiselt peaaegu tunni võrra pikemaks ka linna­lindude päevad, selgub värskest uuringust.

Tehisvalgus sunnib linnalaulikuid alustama hommikut varem ja lõpetama õhtul hiljem. Keskmiselt 18 minutit varasem algus ja 32 minutit hilisem vaikus annavad kokku umbes 50 lisaminutit aktiivset laulmist ööpäevas, vahendab Guardian

Lõuna-Illinois' Carbondale'i ülikooli teadlased Brent Pease ja Neil Gilbert ühendasid öise valgusreostuse satelliitandmed enam kui nelja miljoni linnulaulu salvestisega, mille esitasid harrastajad linnuvaatlejad BirdWeatheri platvormi kaudu. Analüüs hõlmas 583-t päevase eluviisiga liiki üle maailma. 

Uuring tõi esile, et kõige tundlikumad olid liigid, kel on oma kehamõõtude kohta suured silmad või avatud pesad. Näiteks pikendasid punarind-rästas ja kuldnokk oma ärkveloleku aega keskmisest rohkem; väiksemate silmadega varblaste tulemused olid samas tagasihoidlikumad. 

Nähtuse taga on lihtne pettemäng: öine linnavalgus moonutab loomulikku ööpäeva rütmi, mille järgi linnud tavaliselt laulma hakkavad ja laulmise lõpetavad. Suurem silm laseb rohkem valgust sisse, mistõttu muutub linnu enda kella järgi hämarik valgemaks ja päev justkui pikemaks. 

Kas see on lindudele kahjulik või kasulik, pole veel üheselt selge. Teadlased märgivad, et pikem aktiivsusperiood võib vähendada küll puhkeaega, kuid osa liike võib unevõla tasa teha päeval tukkudes; teisalt võib lisanduv aeg laiendada toitumis- ja pesitsemisvõimalusi. 

Teadlased kirjutavad tulemustest ajakirjas Science

Toimetaja: Andres Reimann

