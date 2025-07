Tugevad vihmasajud halvendasid tänavu supelrandades veekvaliteeti

Mitmes Eesti populaarses supelrannas on viimastel päevadel heisatud punane lipp, mis viitab vee kvaliteedi probleemidele. Kuigi veetemperatuur lubaks mõnusalt ujuda, siis proovide põhjal on veekogudes tuvastatud lubatust rohkem soole enterokokke või muid reostusnäitajaid. See on nõnda ilmselt tugevate vihmasadude pärast.