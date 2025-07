Higi tulvab ühtsel lainel

Põhja-Euroopast on üle käinud kuumalaine ja pannud inimeste nahalt välja voogama higilaineid.

Just nimelt lainevoona higi inimeste nahalt eraldub, kui uskuda Ameerikas tehtud teadusuuringu tulemusi.

Rühm Arizona Osariigiülikooli teadlasi eesotsas Konrad Rykaczewskiga selgitasid välja, et selline lihtlabasena tunduv nähtus kui sooja käes higistamine kulgeb tegelikult ikkagi natuke teisiti, kui seni on tundunud.

Seni on teadlased higistamist uurinud rohkem suures pildis, näiteks seda, milline hulk higi inimese nahalt mingitel tingimustel eraldub, või siis väga väikesel skaalal, selgitades üksikutes nahapoorides toimuvat.

Rykaczewski ja ta kaaslased vaatasid nüüd aga üksikasjalikult just seda vahepealset etappi, higi väljatulekut pooristikust ja jõudmist nahapinnale.

Nad jälgisid nähtust pildiliselt nii nähtavas kui ka infrapunases valguses.

Kuus vabatahtlikku katseisikut pandi laboris mugavalt istuma, üll eriline kostüüm, milles väikesi torusid mööda voolas soe või jahe vesi.

Katseisikuid soojendati, jahutati ja soojendati jälle. Higiseks minekut jälgisid teadlased inimeste otsaesisel.

Tehtud vaatluste põhjal kirjutavad nad nüüd ajakirjas Journal of The Royal Society Interface, et higi tulvab läbi nahapooride ühtselt nagu tõusulaine ja ilmub naha pinnale ühtlase õhukese kihina.

Kõigepealt hakkab higi kogunema üksikutesse pooridesse, kuni ühel hetkel väljub ta neist ühekorraga ja niisutab läbi naha väliskihi ehk sarvkihi, mispeale ilmub ta nahapinnale ühtse kilena.

Seni on eeldatud, et higi ilmub pooridest nahapinnale üksikute, üksteisest eraldatud pisikeste piiskadena.

Rykaczewski ja kaasautorid loodavad, et higierituse peenhüdraulika põhjalikum tundmine aitab luua paremaid rõivaid, kosmeetikume ja kehalkantavaid andureid.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.