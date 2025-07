Jojo-dieedid jätavad püsiva jälje mikrobioomile ja söögiisule

Uus teadusuuring näitab, et jojo-dieedid ei muuda mitte ainult kehakaalu, vaid võivad tekitada pikaajalisi muutusi soolestiku mikrobioomis, mis omakorda mõjutab söögiisu ja soodustab ülesöömist.

Kaalulangetuse juures on üks keerulisemaid väljakutseid saavutatud kaalu pikaajaliselt säilitada. Paljude jaoks kujuneb dieedi pidamine korduvaks tsükliks, kus kaal vaheldumisi langeb ja tõuseb. Seda nähtust nimetatakse jojo-dieediks.

Prantsusmaal tehtud uuring näitab, et korduv dieeditamine võib põhjustada sügavaid ning püsivaid muutusi soolestiku bakterikoosluses, mis omakorda mõjutab söögiisu ja käitumist.

Rennes' Ülikooli ja Pariisi Saclay Ülikooli teadlased tegid katseid hiirtega, kellele söödeti kordamööda tervislikku toitu ning lääne toitumismustrit matkivat rasva- ja suhkrurikast menüüd. Dieeditsüklid tekitasid loomadel ülesöömisele viitavat käitumist kohe, kui nad pöördusid tagasi ebatervislikuma toidu juurde.

Tähelepanuväärne oli seegi, et hiirte soolestikubakterite kooslus muutus püsivalt. Kui muutunud bakterid siirdati dieeditsüklitest puutumata hiirte sooltesse, hakkasid ka nemad liigselt sööma. Teisisõnu: mikrobioomis toimunud muutused üksi suutsid esile kutsuda ebatervisliku toitumiskäitumise.

Uuringus analüüsis töörühm ka hiirte ajutegevust ning leidis, et närilised ei söönud mitte nälja, vaid naudingu pärast. See viitab, et mikrobioomi muutused võivad mõjutada toiduga seotud naudingutunnet, mis omakorda võib muuta ülesöömise tõenäolisemaks.

Kuigi uuring tehti hiirtega, vihjab see selgelt, et dieeditsüklid võivad inimestelgi vallandada keerulise ahelreaktsiooni, mõjutades esmalt mikrobioomi ning seejärel söögiisu, kehakaalu ja isegi ajutööd.

Soolestiku mikrobioomi tähtsus tervisele on teaduslikult ammu kinnitust leidnud. Mikrobioom mõjutab muu hulgas immuunsüsteemi, keha põletikulisust, ainevahetust ja isegi ajutegevust. Uuringu autorite hinnangul võivad jojo-dieedi käigus toimuvad mikrobioomi muutused raskendada nii kaalu säilitamist kui ka tervisliku toidu eelistamist.

Tulevikus soovitavad teadlased tähelepanu pöörata sellele, milliste bakteriliikide arvukus jojo-dieetide ajal täpselt muutub ja kuidas need mõjutavad söögiisu reguleerivaid närvivõrgustikke. Põhjapanevamaid järeldusi saab siiski teha alles siis, kui sarnaseid uuringuid on tehtud ka inimestega.

Uuring avaldati ajakirjas Advanced Science.