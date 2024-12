TAI teadur: toiduga liialdamine on märk igavast peost

"On teada asi, et mida rohkem on laual erinevaid asju, seda rohkem inimesed söövad. Seetõttu tasub keskenduda põhiroogadele," sõnas teadur. Pitsi lisas, et sageli söövad inimesed ka lihtsalt igavusest. Selleks puhuks võiks olla terve õhtu vabalt kättesaadavad näiteks tervislikumad köögiviljalõigud.

Veel parem oleks teha söömise asemel midagi muud. "Soovitan kindlasti planeerida õhtut selles mõttes õhtut, et see polekski ainult üks suur söömispidu, vaid seal oleks kõikvõimalikke muid tegevusi. Minge koos jalutama, mängige lauamänge, tehke veel mingeid muid tegevusi," sõnas teadur.

Kaalulangetust taotlevatele inimestele ei pruugi anda pühadeaeg ilmtingimata suurt tagasilööki. Siiski tasub meeles pidada, et jõulutoidud kipuvad olema kaloririkkad ja rasvased ning sisaldama palju suhkrut ja soola.

"Teistpidi on võimalik piirata oma toitumist, saada suhteliselt vähe energiat ja tegelikult kaalus mitte alla võtta. See juhtub juhul, kui dieet koosneb näiteks kartulisalatist, sefiirikoogist ja kõigest muust sellisest heast kraamist," lisas Pitsi. Kui toidus pole piisavalt vitamiine, mineraal- ja kiudaineid, püüab keha piltlikult sellest kätte saada kõike, mida võimalik ja ei lase seeläbi ka kaalu langetada.

Eriti ettevaatlik soovitab olla Pitsi magusate jõuluroogade ja maiustustega. "Magus pole selline sõltuvusaine, nagu on alkohol või narkootikumid, aga magus tekitab meile mõnusa tunde. See maitseb hästi, me ei saa kohe kuidagi pidama, enne kui kommikott on tühi," nentis teadur. Ta lisas, et soovitatav päevane magusaportsjon on väiksem, kui inimesed tüüpiliselt arvavad. Näiteks täiskasvanud naise puhul on see maksimaalselt 160 kilokalorit, mis on võrreldav kolme kommiga

"See võib kesta kaks-kolm nädalat, kui te kommi nähes tunnete, et tahaks seda kohe saada. Kui te suudate aga seda pidevat magusat nii palju kui vähegi võimalik ära jätta, siis kahe-kolme nädala pärast te tegelikult tunnete, et kommile on kergem ei öelda," sõnas Pitsi. Magusaisu tekkides võiks haarata pigem puuvilja järele või võtta hoopis klaas vett, sest tung ei pruugi olla tingitud milleski muust kui tühjast kõhust.

Pühade helgema küljena on pühade ajal küllaltki raske tekitada enda kehale mingit sorti toitainevaegus. "Vähemasti segatoiduliste puhul, kes söövad kõvasti liha ja hapukapsast, seal ikka vitamiine ja mineraalaineid leidub. Kui me ainult tordi peale jääksime, oleks asi kriitilisem," sõnas Tagli Pitsi.