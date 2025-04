Tuunikala saab lihtsasti elavhõbedast puhtamaks

Kala on paljude lemmikpala. Aga murelikuks teeb mõndagi, et kala sees, eriti suuremat sorti kala sees võib leiduda liiga palju elavhõbedat, seda mürgist raskmetalli.

Rootsi toiduteadlased on nüüd leidnud lihtsa võtte, kuidas tuunikala elavhõbedasisaldust tublisti vähendada. Soojades meredes elutsev tuunikala on just üks neid kalu, kes kõige rohkem elavhõbedat sisaldab.

Przemysław Strachowski Göteborgist Chalmersi Tehnikaülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Global Challenges, et nad lisasid tavalisele poest ostetud konservist võetud tuunikalale aminohapet tsüsteiini.

Laborikatseis selgus, et tsüsteiinilahuses hoitud tuunikalast tuli välja 25 kuni 35 protsenti seal algselt olnud elavhõbedast. Mida suurem kalatüki pind lahusega kokku puutus, seda rohkem elavhõbedat välja tuli.

Teadlased oskasid just tsüsteiini toimeaineks valida seepärast, et on teada, et ta seob endaga elavhõbedat. Just sel põhjusel koguneb elavhõbedat ka mereveest kaladesse, et ta jääb kalades leiduva tsüsteiini külge.

Pärast kalatüki tsüsteiinilahuses loputamist jääb kalast väljunud elavhõbe lahusesse, mistõttu seda lahust siis muidugi pigem enam juua ei maksaks.

Teadlaste sõnul võiks nende leitud meetodit kasutada ka toiduainetööstus ja lisada tsüsteiini kohe algusest peale koos kalaga konservikarpi. Siis käiks kala elavhõbedast puhastumine juba sel ajal kui konserv poeriiulil seisab.

Katse näitas, et kahe nädalaga eraldus kalast kogu elavhõbe, mis sel moel eralduda sai. Kala välimuses ega lõhnas märgatavaid muutusi ei täheldatud.

Uuringu autorid sedastavad, et tuunikalas sisalduva elavhõbeda vältimiseks on tänu nende tööle nüüd olemas veel üks lihtne meetod peale lihtlabase hoidumise tuunikala söömisest.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.