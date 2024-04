Metaanalüüs: CBD-toodete valuvaigistav mõju osutus tühjaks lubaduseks

Kannabidiooli ehk CBD-d müüakse kõikvõimalike toodete kujul: näiteks õlide, e-sigarettide, kreemide, nätsude ja jookidena. Rühm Ühendkuningriigi ja Kanada teadlasi vaatas nüüd läbi varasemad CBD-toodete mõju käsitlenud teadustööd. Kuna veenvaid tõendeid toodete valuvaigistavast toimest napib, soovitab töörühm suhtuda inimestel CBD-toodete kõlavatesse turunduslausetesse ettevaatlikult, vahendab ScienceAlert.

Aastal 2020 hakkas internetis levima näiteks väide, et CBD on tõhus valuvaigisti. Kiidulaul oli ennatlik – väite liikvele mineku aegu olid teaduslikud CBD mõju uuringud alles pooleli. Nüüd loodavad uue metaanalüüsi autorid, et nende töö valguses saavad nii arstid kui ka patsiendid preparaadi kasutamise kohta tasakaalustatud ja tõenduspõhist infot.

Oma osa on maailma vallanud CBD-vaimustuses ka meedial. Ühe varasema 2022. aastal tehtud metaanalüüsi autorid leidsid enda läbi vaadatud 20 inimuuringu kohta 136 meediakajastust. Tuli välja, et enamik kajastusi kirjeldas kanepit kui tõhusat valuvaigistit. Teisisõnu kipub kanepi meediakajastus olema kiitev olenemata uuringu tegelikest tulemustest. See võib muuta tugevamaks platseeboefekti ehk inimene tunneb end paremini vaid seepärast, et võttis väidetavalt teda aitavat ühendit.

CBD ei vaigista valu pea ühelgi kujul

Rahvusvaheline valu-uuringute liit (IASP) avaldas 2021. aastal CBD-küsimuses ametliku seisukoha. Liit osutas, et kvaliteetsete uuringutulemuste näol jääb vajaka tõendusmaterjalist, et kannabinoide võiks valuvaigistina soovitada. Ehkki loomuuringud osutasid CBD võimalikule valuvaigistavale toimele, nappis toona aine kohta inimuuringuid. IASP kutsuski toonases avalduses teadlasi üles preparaati põhjalikumalt uurima.

Liidu avaldusest hoolimata reklaamitakse CBD-tooteid nii poodides kui ka veebiarvarustes endselt valuvaigistina. Teadusliku aluseta väited aitavad üleval hoida üleilmset CBD-turgu, mille käive ületaks praeguste suundumuste jätkudes 2030. aastaks 55 miljardit eurot. Uuringu vanemautor, Bathi Ülikooli valu-uurija, Chris Eccleston näeb CBD-kaubanduse õitsengus suurt probleemi: müüjad kasutavad tema hinnangul ära inimeste lootust ja meeleheidet.

Nüüd vaatas ta koos kolleegidega läbi 16 kliinilist uuringut aastatest 2020–2023. Kõigis neis anti uuritavatele mõne valuliku seisundi vastu erinevaid CBD-tooteid. Ühtekokku hõlmasid läbi vaadatud uuringud 917 katseisiku andmeid. Katseisikute tarvitatud annused varieerusid kuuest 1600 milligrammini. Kuni kolme kuu pikkuste kuuride ajal manustasid uuritavad CBD-d kas suu kaudu, keele all või välispidiselt.

Ravimina esitletud CBD-d käsitlenud 16-st tööst selgus 15 uuringus, et CBD ei leevenda valu soolveest paremini. Vaid ühes väikeses 19 patsiendiga uuringus vähenes pöidlaliigese artriidiga inimestel valu CBD tarvitamise järel statiliselt olulisel määral enam kui kontrollrühmal.

Metaanalüüsi autorid hoiatavad ühtlasi, et otsemüügist saadud CBD-toodetes võib aine sisaldus pakendil esitatust erineda. Samuti võivad need tooted sisaldada muid kanepiühendeid või sünteetilisi kemikaale, mille ohutust pole kontrollitud.

Näiteks ühes 2022. aastal valminud uuringus selgus, et 105-st uuritud tootest sisaldas pakendil kirjas oleval määral CBD-d vaid neljandik. Ühtlasi sisaldas 35 protsenti neist toodetest tetrahüdrokannabinooli (THC), mis on peamine kanepis sisalduv psühhoaktiivne aine. Seejuures oli mõne sellise toote etiketil otsesõnu kirjas, et toode THC-d ei sisalda.

Kasumlik meeleheide

Metaanalüüsi autorid mõistavad enda sõnul, miks inimesed valu korral just CBD järele haaravad. Ainuüksi USA-s kannatas 2021. aasta seisuga kroonilise valu käes umbes iga viies täiskasvanu. Ühendkuningriigis on aga just valu kõige sagedamini esinev krooniline tervisemure.

Uuringu esimese autori ja Oxfordi Ülikooli valu-uurija Andrew Moore'i sõnul peavad liiga paljud kroonilise valu all kannatavad inimesed läbi ajama korraliku valuvaigistita. Sestap tarvitavad nad innukalt mistahes valu leevendada lubavaid tooteid. Moore'i hinnangul teeb meeleheide need inimesed CBD kohta välja hõisatud kõlavate lubaduste suhtes haavatavaks.

2023. aasta jaanuaris teatas USA toidu- ja ravimiamet (FDA), et CBD vajab uusi regulatsioone. Senised regulatsioonid ei maanda ameti hinnangul piisavalt preparaadiga seotud riske. Näiteks vajaksid tooted selgemat märgistamist, et ennetada nende saastumist muude ainetega, piirata selgemalt nende CBD-sisaldust ja vähendada riski, et lapsed tooteid alla neelavad. Praegu seirabki FDA juba toodete kohta esitatud väiteid ja saadab valeväidete esitajatele hoiatusi.

Töörühma sõnul pole tarbijate eksitamisele mingit õigustust. Siiski pole veel selge, kuidas peaks eksitajaid karistama. Samuti on CBD-toodete müügi reguleerimine alles lapsekingades: Moore'i hinnangul ei kaitse tarbijat praegu miski. Kui preparaatide müüjaid reguleerima ei hakata, ei usu ta CBD-vaimustuse peatset vaibumist.

Teadustöö ilmus ajakirjas The Journal of Pain.