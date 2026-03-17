Ülevaateuuring kummutas kanepi vaimu turgutava mõju

Ravikanepit kasutatakse kogu maailmas vaimse tervise häirete raviks üha sagedamini. Austraalia teadlaste mahukas ülevaateuuring osutab aga nüüd, et korraga rohkemaid uurimisaluseid vaadates on kanepi vaimu turgutav toime on olematu või nullilähedane.

Uue uuringu autorid analüüsisid kannabinoidide mõju laialt levinud vaimse tervise muredele, sh ärevusele ja depressioonile. Austraalia teadlaste töö kummutas paljude patsientide ettekujutuse kanepist kui looduslikust imerohust. Analüüs näitas, et kõige levinumate psühhiaatriliste probleemide korral kanepipreparaatidest tegelikult abi ei ole, vahendab The Guardian.

Mõnel juhul muudab nn ravim patsiendi olukorra hoopis hullemaks. Töörühm leidis oma üllatuseks, et näiteks kokaiinisõltuvusega inimestel suurendas kanepi tarvitamine uimastitungi veelgi. Samuti kogesid kanepipreparaatide tarvitajad platseebot saanud kontrollrühmaga võrreldes märksa rohkem kõrvaltoimeid. See tähendab, et raviks mõeldud aine võib tekitada inimesele ootamatult uusi tervisemuresid. Analüüsitud andmete põhjal koges iga seitsmes patsient mingit tüüpi kõrvaltoimet.

Liiga julged väited

Inimesed otsivad üha sagedamini erikliinikutest leevendust igapäevasele stressile, unetusele ja rasketele traumadele. Mitu riiki ongi seadustanud kanepi kasutamise erinevate psühhiaatriliste vaevuste raviks. See on tekitanud ühiskonnas terava konflikti tõenduspõhise meditsiini ja kanepitööstuse vahel.

Kanepitööstuse esindaja Mike Morgan-Gilesi sõnul vähendab meditsiiniline kanep päris elus siiski patsientide ärevust ja traumajärgset stressi. Uue ülevaateuuringu autorid tema optimismi oma töös kokku koondatud andmete pealt ei jaga.

Nende analüüs lükkas tööstuse senised julged väited suuresti ümber. Töörühm ei leidnud mingeid selgeid tõendeid, et kanep aitaks ravida ärevust, anoreksiat või raskemat psühhoosi. Samuti puudus märgatav soodne mõju traumajärgse stressihäire ja opioidsõltuvuse ravis.

Uurijate üllatuseks ei leidnud nad depressiooniravi kohta aga mitte ühtegi juhuslikustatud kliinilist uuringut, mida loetakse meditsiini kuldstandardiks. Seega puudub preparaadi kasutamisel levinumate meeleoluhäirete raviks praegu teaduslik alus.

Kaheldav kasu

Töörühm hindas oma mahukas uuringus kokku 54 varasemat juhuslikustatud ja kontrollitud kliinilist uuringut, mis ilmusid viimastel aastakümnetel. Nendes hoolikalt vaadeldud katsetes osales kokku peaaegu 2500 inimest.

Uurijad võrdlesid spetsiaalsete analüüsimeetoditega erinevate kanepipreparaatide mõju, kus kontrollrühmale anti kanepi asemel soolvett või igapäevaseid ravimeid. Peamiste teaduslike näitajatena vaatlesid autorid varasemates uuringutes haigussümptomite vähenemist või haigusest täielikku paranemist. Töörühm kasutas andmete koondamiseks ja tulemuste usaldusväärsuse hindamiseks tugevatel alustel seisvaid statistilisi mudeleid.

Kuigi üldpilt kanepipreparaatide mõjust on pigem trööstitu, täheldasid teadlased üksikute vaevuste korral siiski tagasihoidlikku soodsat toimet. Näiteks aitas kannabidiooli ja tetrahüdrokannabinooli segu vähendada kanepisõltlaste igapäevaseid võõrutusnähte. Samuti langes sama preparaadi toel nädalaga tarvitatud uimasti kogus.

Lisaks ilmnes läbi vaadatud uuringutes kerge sümptomite leevendumine Tourette'i sündroomi all kannatavatel patsientidel. Töörühma sõnul on nende konkreetsete leidude tõendusmaterjal teaduslike standardite järgi siiski äärmiselt kehva kvaliteediga.

Mõningast kliinilist kasu oli uuringutes näha ka unetuse ja autismi sümptomite leevendamisel. Kanepipreparaatide kasutajate uneaeg pikenes veidi nii nende nutiseadmetega kogutud andmete kui ka unepäevikute põhjal. Autismispektri häirega inimestel oli aga näha igapäevaste autistlike omaduste vähenemist.

Tervistava mõju kõrval kaasnes kõikide preparaatide tarbimisega aga oluliselt kõrgem üldiste kõrvaltoimete risk. Siiski ei tuvastanud uurijad praeguste andmete põhjal, et ravikanepi tarvitajatel oleks esinenud sagedamini tõsiseid terviserikkeid.

"Keskklassi uimastidiilerid"

Analüüsitud uuringute peamine nõrkus seisneb töörühma sõnul uuringute väga madalas teaduslikus usaldusväärsuses ja kohatises erapoolikuses. Ligi pooled vaadeldud kliinilised katsed kandsid võisid väga tõenäoliselt olla kallutatud, mis teeb andmete objektiivse tõlgendamise keeruliseks.

Uuringuga mitte seotud King's College Londoni professori Robin Murray sõnul on kanepitööstuse agarad müügiväited viinud praeguseks paljude patsientide eksitamiseni. Teadlase hinnangul toimib nii mõnigi erikliinik piltlikult öeldes keskklassi uimastidiilerina.

Psühhiaatrid soovitavad olla uute teadmise valguses meditsiinilise kanepi väljakirjutamisel väga ettevaatlik. Uute ja ohutute ravisuuniste loomiseks peavad teadlased tegema oluliselt mahukamaid ja sõltumatuid uuringuid. Kuniks usaldusväärsed andmed puuduvad, ei saa kanepit vaimse tervise murede lahendamiseks igapäevaselt soovitada.

Samuti uuringuga mitte seotud Kuningliku psühhiaatrite kolledži esindaja professor Owen Bowden-Jonesi sõnul peavad patsiendid saama preparaatide kohta alati läbipaistvat teavet. Ainult nii on arstidel ja patsientidel ühiselt võimalik langetada ravi osas turvalisi otsuseid.

Teadustöö ilmus ajakirjas The Lancet Psychiatry.