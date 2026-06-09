X!

Mudilaste õuemängud tagavad hilisemas lapsepõlves parema vaimse tervise

Tervis
Uued andmed viitavad, et mida sagedamini mudilased õues mängivad, seda tõenäolisemalt püsib nende vaimne tervis korras ka hilisemas lapsepõlves.
Uued andmed viitavad, et mida sagedamini mudilased õues mängivad, seda tõenäolisemalt püsib nende vaimne tervis korras ka hilisemas lapsepõlves. Autor/allikas: Rashid Sadykov/Unsplash
Tervis

Värskest Ühendkuningriigi teadlaste uuringust selgub, et kahe- kuni nelja-aastastel lastel, kes mängivad rohkem õues, tekib kooliealisena vähem emotsionaalseid ja käitumuslikke probleeme.

Varasemad uuringud on küll viidanud õuemängude ja laste vaimse tervise seosele, kuid Exeteri Ülikooli teadlaste uuring on esimene, kus analüüsitakse varajases eas õues mängimise pikemaajalist mõju laste vaimsele tervisele.

Enamikul lastestel on vähe vaimse tervise muresid, kuid leidub ka neid, kel esineb probleeme juba varases eas. Uued andmed viitavad, et mida sagedamini mudilased õues mängivad, seda tõenäolisemalt püsib nende vaimne tervis korras ka hilisemas lapsepõlves: uuringu järgi vähemalt kaheksanda eluaastani.

Teadlased analüüsisid 4151 lapse andmeid ja hindasid nende vaimse tervise olukorda nelja-, viie-, kuue- ja kaheksa-aastaseks saamise aegu. Vaatluse all olid nii välised sümptomid nagu agressiivsus, impulsiivsus ja hüperaktiivsus, kui ka internaliseeritud sümptomid nagu ärevus ja depressioon.

Uuringust selgus, et neil, kes mängisid kahe-, kolme- ja nelja-aastasena sagedamini õues, püsis vaimne tervis suurema tõenäosusega korras kuni uuritud ajavahemiku lõpuni. Täpsemalt näitasid tulemused, kuidas iga lisa nädalapäev, mil laps õues mängib, suurendab 6–14 protsendi võrra tõenäosust, et tema vaimse tervise näitajad püsivad head kuni kaheksanda eluaastani.

Lihtne viis laste toetamiseks

Uuringut juhtinud Exeteri Ülikooli professor Helen Dodd märkis, et tulemuste järgi on õues mängimise võimaldamine lihtne ja odav viis laste vaimse tervise toetamiseks. Ta soovitab seda hariduspoliitika kavandamisel kindlasti arvesse võtta. 

Doddi sõnul tähendab see mänguväljakute rajamise ja korrashoiu piisavat rahastamist ning mitteametlike mängualade, näiteks parkide ja haljasalade kaitsmist. Teadlase hinnangul on avalikud mängukohad eriti olulised peredele, kellel puudub oma aed.

Selleks, et selgitada välja õuemängude täpne mõju, võttis töörühm arvesse muidki seotud tegureid, näiteks lapse sugu ja etnilist kuuluvust, leibkonna kõrgeimat haridustaset, tööhõivet, lapse terviseprobleemide arvu ning ligipääsu oma aiale või kodust kuni kümne minuti kaugusel asuvale pargile.

Uuringuga mitte seotud Ühendkuningriigi laste mängupoliitika foorumi juht Marguerite Hunter Blair tõdes, et tulemused näitavad ilmekalt mängupõhiste ja varajaste sekkumiste tähtsust, sest neil on mudilaste vaimsele tervisele pikaajaline mõju. Blairi sõnul saavad väikelapsed pikemast mänguajast ja parematest mängutingimustest suurt kasu. Tema hinnangul peaksid poliitikakujundajad panema õuemängude arendamisele erilist rõhku ning tegema tihedamat koostööd kogukondadega, et tagada lastele mängimiseks sobilikud tingimused.

Teadlaste avastustega saab lähemalt tutvuda ajakirjas Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Toimetaja: Johannes Peetsalu

Samal teemal

kõige tähtsam vara

12:02

Teadlased ootavad maailma esimese noorendava süsti tulemust

11:17

Tehisaru disainitud koroonavaktsiin läbis edukalt esimese inimuuringu

09.06

Mudilaste õuemängud tagavad hilisemas lapsepõlves parema vaimse tervise

09.06

Vaimse tervise häirete diagnoosimine sõltub endiselt arstide tõlgendustest

05.06

USA teadlased vahetasid esmakordselt inimembrüote DNA-s üksikuid tähti

04.06

Uuringud: kaaluravimid võivad vähendada rinnavähiriski kolmandiku võrra

03.06

Uus vähiravim taltsutas jonnakaks peetud kasvajavalgud

02.06

Arstid: rasedus toob esile naise tervise nõrgima lüli

02.06

Sääsehammustust leevendab kratsimise asemel külm kompress

02.06

Harrastusjalgpallurite aju kurnab juba üksainuke pealöök

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

08:57

Neptuuni algsetest kuudest on alles ainult üks

09.06

Maailmamere taset kergitab eeskätt paisuv vesi

09.06

Vulkaanipursked on Hiinasse rohkesti näljahäda toonud

09.06

Eesti suurkiskjate levikualad laienevad jõudsalt

08.06

Lugeja küsib: kuidas vabaneda karuputkest?

08.06

Elektriautode levik hoidis Hiinas ära kümneid tuhandeid enneaegseid surmi

08.06

Kriisikommunikatsioonil on katkumuistenditest mõndagi õppida

ajatu klassika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo