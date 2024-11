Käitumisteadlane: rahalise võidu toovad vaid planeeritud musta reede ostud

Reinsoni sõnul loovad kaupmehed musta reede ajal klientidele illusiooni, et kõrge kvaliteediga kaup on nüüd soodsam. "Kui enne oli hind 100 eurot, aga nüüd see maksab näiteks 50 või 30 eurot, siis meile tundub, et see on suur võit," kirjeldas ta saates "Terevisioon".

Vahel toob müüja kliendi peibutamiseks välja ka absoluutväärtuse. Reinsoni sõnul saab inimene siis kuulda, et ta võidab just nüüd midagi ära ostes mitukümmend või mitusada eurot. "Peamine ongi tunne, et sa oled võidus. Sinna lisandub see, et kui sa kohe [pakkumist] ei kasuta, siis sa jääd sellest harukordsest võimalusest ilma," kirjeldas ta.

Musta reede kampaaniad rõhuvad käitumisteadlase sõnul pakilisuse tundele. "Just musta reede puhul on ajaline piiratus, et "see kehtib ainult täna"," sedatas ta. Samas saadab mõni firma klientidele juba mitu nädalat uudiskirju ehk Reinsoni hinnangul on terve november olnud justkui üks pikk must reede. "Teisalt see korduste arv reklaami ja selliste kampaaniate puhul meid mõjutab," möönis ta. Piltlikult öeldes loodab firma, et kui inimene esimese nelja kirja peale ostma ei suundnud, siis viienda kirja peale ehk suundub.

Laiemaltki on korduste arv reklaamipsühholoogias oluline. "Sul tekib siis näiteks seos, et jõuluvana joob Coca-Colat, mitte Pepsit. Seda tätoveeringut sul ajus ühe korraga ei teki," selgitas Reinson. Iga brändi unelm on tema sõnul panna inimene une pealt teadma seost kindla värvi või lause ning oma toote vahel.

Kes soovib musta reede ajal impulssoste vältida, võiks Reinsoni sõnul loobuda poodide uudiskirjadest ja meeldetuletustest. Samuti võiks inimene teha ostunimekirja asjadest, mida ta oleks lähemal ajal niikuinii ostnud. "Kui sa kasutad neid pakkumisi asjade jaoks, mida sa niikuinii ostaks, siis saad ka justkui sellest suurest allahindlusest osa," märkis ta.

Allahindlus on inimesele Reinsoni sõnul kasulik vaid siis, kui sama ost oleks korvi jõudnud niikuinii. "Kui sa allahindluse tõttu ostad midagi, mida sa pärast kahetsed või mida sul ei olnud plaanis osta, siis see ei ole võit. Siis sa oled lihtsalt rohkem raha ära kulutanud," tõdes ta.