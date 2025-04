Microsofti uuring: tehisaru vähendab inimese kriitilist mõtlemist

Tehisaru kasutavate töötajate küsitlusest nähtus, et pidevalt masinalt abi otsides võib pikapeale väheneda inimeste oskus kriitliselt mõelda. Kõige vähem olid seejuures tehisaru mõju suhtes kriitilised need vastajad, kes usaldasid masina vastuseid kõige enam. Tegu on siiski veel esialgse leiuga, mille tõepärasust pole hinnanud teised teadlased.

Tehnoloogiaettevõte Microsoft tegi koostöös Carnegie Melloni Ülikooli teadlastega küsitluse tehisaru kasutamise kohta argitöös. Vastajate hulgas oli nii äri, hariduse, kunsti, juhtimise kui ka andmevaldkonna spetsialiste. Küsitlusest nähtus, et tehisaru kasutamine võib murendada töötajate kriitilise mõtlemise oskust ja teha neid rumalamaks, vahendab Live Science.

Iseenesest pole leid teadlaste jaoks üllatav. Küll aga osutab see, et tehisaru üha kasvav tähtsus inimeste elus kujutab endast lõksu. Mida enam hakkavad inimesed masinõppel põhinevaid tööriistu usaldama, seda enam võib nende pilgu alt läbi lipsata masina toodetud ohtlikku sisu.

Kasuta või kaota

Uuringu autorid kirjutavad, et vale kasutuse korral võivad tehnoloogiad halvendada ja halvendavadki inimese vaimseid võimeid. Automatiseerimises on töörühma hinnangul niisiis omajagu irooniat. Kui inimese õlult rutiinsed tegevused ära võtta ja jätta tema hooleks üksnes erandlikud olukorrad, kaotab inimene ka pideva võimaluse oma töö üle kriitiliselt mõelda. Kuna inimene ei saa piltlikult öeldes enam oma vaimse võimekuse lihaseid pidevalt treenida, on need erandlike olukordade tekkides juba kärbunud.

Uuringu tarbeks võttis töörühm ühisloomeplatvormil Prolific ühendust 319 teadmustöötaja, kes loovad lisandväärtust oma teadmisi kasutades. Vastajad töötasid väga erinevates valdkondades sotsiaaltööst programmeerimiseni.

Töörühm palus vastajatel esmalt tuua näited, kuidas nad kasutavad oma töös generatiivset tehisaru, näiteks ChatGPT-d. Seejärel küsiti, kas ja kuidas kasutasid uuritavad oma tööülesannete täitmisel kriitilise mõtlemise oskusi. Lisaks küsiti neilt, kui suurt pingutust nõudnuks iga ülesande täitmine tehisaru abita. Viimaks pidid vastajad kirjeldama, kui enesekindlad nad oma töös on.

Vastajate enesekohastele väidetele tuginedes selgus, et inimesed kaotasid tehisaru sageli kasutades selle loodud sisu suhtes valvsuse. Vastajate sõnul ei seadnud nad tehisaru loomingu paikapidavust kahtluse alla 40 protsendil juhtudest.

Vana mure uues kuues

Uus leid pole sugugi ainus tõend, et digisõltuvus on inimkonna vaimsele võimekusele kahjulik. Varem on näidatud, et kõige sagedamini ChatGPT-d kasutavad inimesed on juturobotist juba nii suures sõltuvuses, et neil võivad ilma selleta tekkida võõrutusnähud. Ühtlasi on leitud, et Tiktoki ja muude lühivideote vaatamine vähendab inimeste võimet keskenduda pikemat aega ühele tegevusele. Lühivideolembus pärsib ka infotöötluse ja täidesaatvate protsessidega seotud närviahelate arengut.

Vaimse võimekuse probleeme paistab seniste uuringute põhjal olema rohkem noortel inimestel, kelle seas on tehisaru kasutajaid rohkem kui muudes vanuserühmades. Näiteks kirjutavad noored juturobotite toel kirjandeid, hiilides seeläbi mööda vajadusest oma peaga kriitiliselt mõelda.

Uuringus ilmnenud murekoht pole iseenesest uus. Juba aastakümneid on täheldatud nn Google'i efekti, kus inimesed usaldavad faktiteadmistes otsingumootorit. Küll on uue leiu valguses oluline, et inimesed säilitaksid peamurdmist nõudvaid ülesandeid masinale usaldades siiski võime nendega vajadusel omal käel toime tulla. Vastasel korral võivad mõned oskused inimeste seast üldse kaduda. Töö üle võtnud masinaid kimbutavad samas endiselt hallutsinatsioonid ehk nad annavad enesekindlalt valesid vastuseid.

Töörühma sõnul nähtub nende andmetest, et teadmustöötajatel läheb üha vähem auru ülesannete sooritamisele ja üha rohkem auru tehisaru loodud sisu kontrollimisele. Kuigi tehisaru võib inimese tööviljakust tõsta, võib see teadlaste sõnul siiski pikapeale räsida inimese võimet iseseisvalt probleeme lahendada.

Uuringu esmaversioon on leitav Microsofti kodulehelt.