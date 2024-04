Globaalmuutuste akadeemiku valimised: kes on Rainer Kattel?

Mida peate oma senise elu kõige nauditavamateks hetkedeks ja kui palju kattuvad need põhjustega, mille poolest tunneb teid avalikkus?

Kohtumine oma abikaasa, kunstnik Kadi Estlandiga. See on teinud minust kindlasti huvitavama inimese.

Milised on Teie jaoks kogu inimkonna ees seisvad suurimad väljakutsed, mis lahtimõtestamist ja lahendamist ootavad?

Maailma majandus on alates tööstusrevolutsioonist mitmekordistunud, tehnoloogia on andnud meile erakordsed võimalused. Ometigi on ebaõiglus sisuliselt kõikidest ühiskondades erakordselt kõrge. Sotsiaalteadlase jaoks on see kõige olulisem ja keerulisem väljakutse.

Kuidas aitab just Teie valdkonna ekspertiis üleilmseid väljakutseid adresseerida?

Riik toimib täna laias laastus sarnaselt nagu 100–150 aasta eest. See ei ole enam adekvaatne. Samas on väljakutsed meie ees nii suured, et ilma riigita neid ei lahenda. Erafirmad ei võida sõdu või pandeemiaid, ei saa inflatsiooni kontrolli alla, rääkimata kliimamuutuste mõjudega tegelemisest. Me peame seega radikaalselt ümber mõtlema, mida tähendab riik, kuidas me seda ellu viime ja avalikke teenuseid arendame.

Millisena näete Te akadeemikute rolli käesoleva sajandi ühiskonnas ja kui nähtavad peaksid nad olema argielus?

Akadeemik olla on väga suur privileeg. Seda tuleb kasutada selleks, et muuta ühiskonda õiglasemaks ning elu elamisväärsemaks. Avaldada arvamust, arutada ning olla sotsiaalselt aktiivne.

Mida tähendaks akadeemiku tiitli saamine Teile isiklikult ja kuidas see Teie elu muudaks?

See oleks suur tunnustus minu vanematele, õpetajatele ja õppejõududele.

Kokku esitati globaalmuutuste akadeemiku kohale kaheksa kandidaati. Uus akadeemik valitakse 17. aprillil akadeemia üldkogu istungil. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada kaks kolmandikku üldkogul osalevate akadeemikute häältest.