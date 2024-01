Anoreksia ähvardab vara ärkajaid

Vara üles, hilja voodi, soovitab vanarahva rahatarkus, aga värske teadusuuring osutab, et vara tõusmisel on ka oma varjukülg.

Ameerika, Briti ja Uruguay teadlased on välja selgitanud, et vara tõusjatel on geneetikal põhinev soodumus ohtliku söömishäire anoreksia välja kujunemiseks. Samuti on anoreksia nende uuringu põhjal seotud unetusega.

Anoreksia on häire, mille all kannataja püüab liiga pühendunult kehakaalu vähendada, seades mõnel puhul elugi ohtu.

Seoseid söömishäirete ja ööpäevarütmide vahel on ilmsiks tulnud varemgi, näiteks liigsöömises väljenduv buliimia esineb tihtilugu just õhtul kaua üleval olla eelistajatel.

Hannah Wilcox Harvardi Ülikoolist ja ta kolleegid avastasid nüüd, et anoreksia ja vara ärkamise vaheline seos tuleneb vähemalt osaliselt geenidest.

Teadlased analüüsisid geenipanga andmete põhjal, kas ja kuidas on teadaolevalt anoreksiaga seotud geenid seotud ka varaärkamise soodumusega hommikuse kronotüübiga, ja kuidas on hommikuse kronotüübiga seni teadaolevalt seotud geenid seotud ka anoreksiaga.

Samamoodi uuriti nii anoreksia kui ka hommikukronotüübi geenide seoseid niisuguste geenidega, mille variantidest on teada, et need võivad olla seotud unetusega.

Selgus, et seos anoreksia ja hommikukronotüübi vahel on olemas, ja lausa mõlemapidine — anoreksiasoodumus toob kaasa ka kalduvuse varaärkavusele, varaärkavus aga anoreksiale. Samuti ilmnes seos ka anoreksia ja unetuse soodumuse vahel.

Anoreksia ravivõimalused on piiratud, enam kui pooltel juhtudel tuleb häire uuesti tagasi. Ses mõttes on hea, et teadlased on leidnud nüüd uusi seoseid, mida saab võib-olla tõhusamate ravivõtete välja töötamiseks ära kasutada.

Oma tulemused on Wilcox ja kaasautorid avaldanud ajakirjas JAMA Network Open.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.