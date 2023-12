Jõululauas ülesöömist aitab vältida raskesti näritav toit

Pühade ajal kipuvad inimesed liiga palju sööma. Käitumisgeneetiku sõnul ei ole sellest hullu midagi, kui seda juhtub aastas mõnel korral. Kui ülesöömine on aga sage probleem, tasub end tagasi hoida. Üks viis selleks on panna jõululauale rohkem juurikaid, mille närimine võtab kauem aega.

Tartu Ülikooli käitumisgeneetika kaasprofessor Uku Vainik rääkis Vikerraadio saates "Huvitaja", et toiduga liialdamine on inimlik. "Kui on uuritud vanemaid ühiskondi, kes elasid küti-korilase elu, siis ka neile meeldis toiduga liialdada, kui neil oli toitu palju korraga käes," lausus teadlane.

Ülesöömise ajal võtsid kütid-korilased küll kaalus kõvasti juurde, aga napimate olude saabudes langes ka kaal. Praegu on aga toitu nii palju saadaval, et ülesöömist juhtub väga sageli. "Me ei jõua eelmisest korrast taastudagi, kui juba tuleb uus ülesöömine," ütles Vainik. Käitumisgeneetik selgitas, et eelkõige on lihtne liialdada pehmete toitudega, mida ei pea eriti palju närima. Samuti nende roogadega, mis on energiatihedad ehk ühes ampsus on palju kaloreid.

Jõulud on koosistumise ja nautimise aeg. "Kui inimesed vähegi tahavad, siis nad võivad süüa. Kui nad tunnevad, et ülesöömine ei ole nende jaoks probleem, siis sööge rahulikult üle, kui see jääb üheks või paariks korraks," lausus ta. Kui aga inimene tunneb, et soovib end veidi piirata, siis tasub jälgida, et toit oleks kauem näritav. Võib proovida ka nii, et liha täidaks taldrikul rohkem garneeringu rolli ja põhirõhk oleks taimsel toidul ja juurikatel, mis on energiahõredamad. Samuti võiks teha kastme väherasvase. "Siis saab ikka palju süüa, aga me ei saa sellest nii palju energiat," ütles Vainik.

Veel ühe võimalusena piiritleb võõrustaja söögiaja ära, mitte niimoodi, et istutakse laua taga terve õhtu. "Siis kulub vähem aega toiduga kokkupuutes olemisele. Sööme, koristame ja siis hakkame salme meelde tuletama või koos lõbusalt aega veetma," ütles Vainik.

Selge on see, et mida rohkem erinevaid roogasid laua peal, seda rohkem tahavad inimesed neid Vainiku sõnul maitsta ja nii süüakse jälle üle. Kui laual on ühte värvi komm, siis proovitakse, kuidas see maitseb. Kui aga on näiteks punane, sinine, roheline ja musta värvi komm, tahab inimene kõik need neli ära proovida ja nende maitset omavahel võrrelda. See taandub Vainiku sõnul uudishimule.