Ligi kolmveerand pedagoogidest kogeb kiusamist

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi teadlaste uuringust selgus, et pea kolmveerand küsitletud pedagoogidest on oma elus kiusamisega kokku puutunud. Lisaks mõjutab see kogemus seda, kuidas nad tajuvad töökeskkonda.

"Me vaatasime, kuivõrd kiusamiskäitumise kogemus mõjutab , kuidas pedagoogid praeguses töökohas tööpsühhosotsiaalseid faktoreid tajuvad," selgitas Minni Aia-Utsal, kes on üks artikli autoritest.

Näiteks selgus teadlaste läbiviidud uuringust, et pea kolmveerandil pedagoogidest kokkupuude kiusamisega olemas, seda kas kiusaja või ohvrina.

Psühhosotsiaalset töökeskkonda mõõdeti Kopenhaageni psühhosotsiaalse küsimustiku (COPSOQ II) lühiversiooni abil, mis keskendus neljale tegurile: prognoositavus, rolliselgus, juhtimiskvaliteet ja sotsiaalne toetus.

Neli faktorit valiti just sotsiaalsete suhete ning juhtimise valdkonnast, sest Aia-Utsali sõnul on kiusamine samuti suhetega seotud sotsiaalne fenomen. "Kiusamine eeldab sotsiaalseid suhteid, ega leia aset isoleeritult. Tahtsimegi vaadata just suhetega seotud aspekti: kuidas tajutakse inimestevahelisi suhteid töökohal siis, kui inimesel on kiusamise kogemus," lausus ta.

Aia-Utsali sõnul puudutavad kõik dimensioonid tööalaseid suhteid ja juhtimist. Nii võib sotsiaalne toetus olla näiteks emotsionaalne, praktiline või olla seotud info jagamisega, et inimene tunneks end osana kollektiivist.

Kuivõrd uuring toetus andmete kogumisel küsimustikule, tuleb Aia-Utsali sõnul teadvustada, et see peegeldab inimeste subjektiivseid hinnanguid töökeskkonna tajumisest.

Uuringust selgus, et nii õpetajad kui ka sotsiaalpedagoogid, kes kiusamisega kokku puutunud ei olnud, andsid neljas töökeskkonda puudutavas valdkonnas kõige kõrgema hinnangu. Kõige madalamad hinnangud andsid aga töötajad, keda oli kiusatud nii koolis kui ka tööl.

Niisii sai uuringust selgeks, et kogetud kius avaldab pikaajalist negatiivset mõju sellele, kuidas haridustöötajad tajuvad inimestevahelisi suhteid ja juhtimiskvaliteeti oma töökohal.

Samas oli küsitlustulemused positiivsemad nende kiusamise kogemusega pedagoogide hulgas, kes puutusid sellega kokku vaid koolis. See tähendab, et kui töökollektiiv on toetav ning suhted positiivsed, on võimalik varasematest negatiivsetest kogemustest üle saada, selgitas Aia-Utsal.

Teadlane rääkis, et oluline roll kiusamisvaba kooli loomisel on tööandjal ja juhil ning kaitsta tuleks mitte ainult õpilasi, vaid ka õpetajaid. Juhid peaks olema õpetajate ja tugispetsialistide suhtes toetavad ning koolikeskkonnas peaks olema toetussüsteem ja abivõimalus kiusamist kogenud pedagoogidele, ütles Aia-Utsal.

Teadlase sõnul võivad kooli töötajad kiusamist tunda saada mitme grupi käest. Nii võivad kiusajateks olla nii lapsevanemad, kolleegid aga ka õpilased, rääkis Aia-Utsal. "Kõige tähtsam on see, et õpetaja või tugispetsialist ei jääks murega üksinda, et oleks organisatsioonipoolne tugi ja läbimõeldud struktuurid," rääkis Aia-Utsal.

Küsitlus viidi pedagoogide seas läbi 2023. aasta talvel ning selles osales 441 õpetajat ning 171 sotsiaalpedagoogi.

Artikkel "Teachers' and Social Pedagogues' Experiences with Bullying Behavior and Work-Related Psychosocial Factors" avaldati ajakirjas Open Journal of Social Sciences. Koos Minni Aia-Utsaliga oli artikli autoriks veel Kristi Kõiv