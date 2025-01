Lõppenud aasta oli Eestis erakordselt soe ja pikserohke

Kui Eesti keskmine õhutemperatuur on viimastel aastakümnetel olnud 6,4 kraadi, siis aastal 2024 oli see 8,1 kraadi. Veel soojem on olnud vaid 2020. aastal, mil keskmine õhutemperatuur Eestis oli 8,4 kraadi.

Aasta kõige soojem kuu oli juuli, mil keskmine õhutemperatuur oli 18,9 kraadi (norm 17,8). Kõige külmem kuu oli aga jaanuar, kui Eesti keskmine õhutemperatuur oli -6,3 kraadi (norm -3,1). Aasta keskmine õhutemperatuur oli kõige kõrgem Ruhnus, küündides 9,1 kraadini. Kõige jahedamat ilma kogesid aga Väike-Maarja elanikud, kus oli keskmine õhutemperatuur seitse kraadi.

Päikesepaistelisi tunde oli aasta peale kokku 1958, mida on Eesti keskmisest normist veidi enam (1830 tundi). Kõige päikeselisem kuu oli mai, mil Eestis keskmisena sai päikesepaistelisi tunde kokku 390 (norm 284 tundi).

Sademeid oli aasta kokkuvõttes normist vähem. Eesti keskmine sajusumma oli 616 mm ehk pikaajalisest keskmisest ligi 50 millimeetri jagu vähem. Kõige sajusem kuu oli juuli, mil keskmine sajuhulk Eestis oli 109 mm (norm 67 mm). Kõige kuivem kuu oli mai, Eesti keskmise sajuhulgaga vaid 12 mm (norm 42 mm).

Kõige sajusemalt möödus aasta Türil, kus aastane sajusumma oli 755 mm (norm 725 mm). Kõige kuivem oli Vilsandil, kus mõõdeti sajusummaks 471 mm (norm 577 mm).

Viimane lumesadu oli 7. mail, mil üksikutes kohtades sadas lühiajaliselt lund. Küll aga ei tekkinud sellest püsivat lumevaipa. Esimene lumesadu oli 1. novembril, kui mitmel pool sadas vihma sekka lund ja lörtsi. Järgmise päeva hommikul kattis siin-seal maapinda kuni seitsme sentimeetri paksune lumevaip.

Keskmisest rohkem esines 2024. aastal äikest. Nordlis välgudetektorite võrgustik registreeris Eestis kokku 31 808 pilv-maa välku, mida on võrreldes möödunud aastaga ligi 30 protsenti rohkem. Möödunud aastal oli hooaja kõige äikeselisem kuu juuli. Enim lõi välku Loode-Eestis, Ida-Eestis ja Pärnu- ning Viljandimaal. Vähem oli äikest Kagu-Eestis ja saartel.

Pikaajalise keskmise ruumilise jaotusega võrreldes on 2024. aastal asendunud tavapärane äikeseline Kagu-Eesti hoopis Loode-Eestiga. Kogu Eesti peale oli 2024. aasta äikesehooajal kokku 74 äikesepäeva, mida on keskmisest kuue päeva võrra rohkem.

Vaata üksikasjalikku kokkuvõtet ilmateenistuse lehelt.