Pausidega kõnd kulutab rohkem energiat kui pidev sammumine

Jalutada võib lihtsalt sellepärastki, et see on üks ütlemata meeldiv tegevus, aga jalutamisel on seejuures ka oma kasulik tervisetoime. Nüüd tuleb välja, et sellest, kui jalutamisse väikesi pause sisse teha, võib kasulik tervisetoime veelgi tugevneda.