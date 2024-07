Uuring: lähedase surm teeb vanaks

Ehkki on teada, et lähedase kaotus mõjub inimese tervisele halvasti, kinnitab värske uuring, et ümberkaudsed surmad muudavad inimest ka bioloogiliselt vanemaks.

Lähedase inimese, nagu pereliikme kaotus võib kiirendada vananemist. New Yorki Columbia Ülikooli teadlased avaldasid uuringu, mis kinnitab, et inimesed, kes on kaotanud vanema, partneri, õve või lapse, ilmutavad kõrgema bioloogilise vanuse märke kui need, kes ei ole pidanud selliseid kaotusi läbi elama, vahendab ScienceDaily.

Bioloogiline vananemine kujutab endast rakkude, kudede ja elundite talitluse järkjärgulist halvenemist, mis suurendab krooniliste haiguste riski. Teadlased mõõdavad seda tüüpi vananemist, kasutades DNA markereid.

Tervikliku pildi saamiseks vaatlesid teadlased neid kaotusi, mida kogeti lapsepõlves või noorukina, aga ka neid, mille elasid osalejad läbi täiskasvanueas. Näiteks kaotas ligikaudu 40 protsenti osalejaist vanuses 33-43 vähemalt ühe lähedase.

Ehkki tervisele võib valusa pitseri vajutada iga surm, viitasid teadustöö tulemused eriti suurele bioloogilise vanuse kasvule neil osalejatel, kes kaotasid kaks või enam lähedast.

Samuti oli kaotustega seotud tervisemõjude juures oluline nende aeg ehk see, millises eluetapis ja kuivõrd haavatav uuringus osaleja parajasti oli. Näiteks võib noores eas läbi elatud vanemate või õvede kaotus põhjustada vaimse tervise probleeme, tõsta südamehaiguste riski ja kasvatada varase surma tõenäosust.

Kaotuste kuhjudes võivad terviseprobleemid muutuda aga püsivaks ja ilmneda veel kaua pärast sündmuste möödumist. Lisaks südameprobleemidele ja kõrgemale suremusele, kasvas nende osalejate seas dementsuse risk.

Ehkki teadlased ei mõista veel lähedaste kaotuse ja kehvema tervise seoseid täiel määral, kinnitab värske uuring bioloogilise vananemise rolli selles valemis.