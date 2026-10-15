Maailma juhtiva TI-arendaja insenerid hoiatavad, et uued ja väikesed, ent tõhusad TI-mudelid võivad end internetti ühendatud võõrastes seadmetes ise käigus hoida ja paljundada. Halvemal juhul võib olla verstapostini jäänud vaid mõni kuu, vahendab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Kas vesi on intelligentne? See leiab ju üles kõik praod, mida ei osanud intelligentne ehitaja kaitsta. Sellise näitega võib hetkeks mõtetele jala taha panna, kuni ühmatakse käega. Vesi ei saa ju olla intelligentne, sõltumata sellest, kuidas seda esitleda. Kui sa pole just allveelaevas, pole vesi hirmutav just selle puuduva intellekti pärast.

Ridley Scotti ulmefilmis "Tulnukas" liigub seevastu ventilatsioonitorudes ja seina taga nähtamatuks jääv ja intelligentne olend. Kuigi tegemist oli vaid filmiga, ajas pimedusse varjuva intelligentse kiskjaga kohtumine vaatajatele sellise õõva naha vahele, et paljud karjusid hirmust või tormasid saalist välja. See tekitas paljudes ulatusliku ja kestva füüsilise ning psühholoogilise jubedustunde, mis ulatus tavalise elu sfääridesse.

Film linastus 1970. aastate lõpus, paranoilisel ajal, kui ühiskonda olid haaranud hirmud valitsuse varjatud plaanidest hoida rahvast kontrolli all, mis kombineerusid lugudega suurettevõtete salakavalatest, ahnust ja võimu toitvatest skeemidest. Film näitas, kuidas intelligentne oht muutub eriti hirmutavaks, kui see on peidus ega allu kontrollile.

Filmi kokkuvõttel sellist sarnase jõu ja ulatusega mõju pole. Sellest ei järeldu, nagu puuduks loetud teabel hirmutava hüpnoosi jõud. Üheksakümnendate keskel jõudis lettidele Richard Prestoni menukiks kujunev aimeraamat "The Hot Zone". Autor kirjeldas üksikasjalikult ohtlike viiruste maailma. Erilist tähelepanu said kehas piinavat kaost tekitavad Ebola ja Marburgi viirused. Raamatul oli tavatu mõju erinevale lugejaskonnale. Õuduskirjanik Stephen King nimetas teose esimest peatükki "üheks kõige õudsemaks asjaks, mida ma eales lugenud olen".

Avalikkust haaranud hirm sundis valitsusi reageerima. Muu hulgas muudeti USA riiklikku haiguste kontrolli ja tõrje keskuse (CDC) tegevust, rahvusvaheline terviseorganisatsioon WHO korraldas viiruseohu teadlikkuse kampaaniaid ja rahastas ennetusprojekte. Hiljem hakati raamatut kritiseerima aga üledramatiseeritud esitlusviisi pärast.

Neid inimese käitumist peegeldavaid näiteid on hea teada tehisintellekti arendaja Anthropicu värske hoiatuse taustal. Maailma juhtiv TI-arendaja andis teada, et mõned nende uuemad mudelid võivad lähiajal muutuda "isepaljunevateks" ja leida viise, kuidas tungida internetiga ühendatud seadmetesse, nagu robottolmuimejatesse, pesumasinatesse, külmikutesse, televiisoritesse jmt.

Senised uudised sellest, kuidas TI-agendid valvatud keskkonnast pagevad, esindasid näidet sellest, kuidas tarkvaraprotsessid said tööks vajaliku energia ja keskkonna neid loonud ettevõtte taristust. Näiteks kui häkker murrab sisse maailma teisel küljel olevasse arvutisse, teeb ta seda oma arvutist, kasutades sealseid programme ja elektrienergiat. Arvuti või programmi seiskamine katkestab kaugel asuva tegevuse.

Sel moel lõpetati hiljutistes uudistes kirjeldatud TI-agentide tegevus, kui nood neile ettenähtud keskkonnast väljusid. Küll aga peab arvestama, et seda tehti tihti pika hilinemisega või üldse mitte, kuna agendid olid ise tegevuse lõpetanud. Hiljutiste skandaalsete juhtumite varjus toimunud uurimise tulemusel hakanud selguma, et TI-agendid on võinud loata külastada sadu ettevõtteid ja organisatsioone.

Anthropicu värske hoiatus lisab ohuprofiilile olulise nüansi. Uued ja väikesed, ent tõhusad mudelid võivad end võõrastes seadmetes ise käigus hoida. Need ei vaja toimimiseks algupäraseid arvutuskeskusi ega oma keskset väljalülitamise mehhanismi. Leviku peatamine nõuaks paljude seadmete ja võrguhaldajate koordineeritud tegevust, muu hulgas seadmete välja lülitamist ja puhastamist. Tegu on viiruselaadse isemajandava levikuga, mille tagajärjeks on kontrolli alt väljunud tehisintellektimudelid.

Anthropic peab võimalikuks, et levima pääsenud intellekt võib konsolideeruda kollektiivsetesse rünnakrühmadesse ja nende peatamiskatsete puhul kahjustada arvutisüsteeme. Olgu see on hea või halb, aga teleribokside ja pesumasinate vahel jaotatud intellekt võib mõelda aeglaselt ja vajada enda paljundamiseks päevi. Aeglus ei pruugi olla oluline puudus olendile, mis ei väsi, ei maga ega vaja ühtainsat kindlat elukohta. Hoiatajad pakuvad, et reaalsete juhtumiteni on aega vahest mõni kuu. Seega on ju aega veel piisavalt.

Kui vesi ei ole intelligentne, siis intellekt on nagu vesi. See otsib üles kõik praod, mida intelligentne ehitaja ei osanud kaitsta.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".