Oomega-3 rasvhapped võivad aeglustada bioloogilist vananemist

Kui süüa iga päev oomega-3 rasvhappeid ja D-vitamiini ning teha igal nädalal trenni, võib see aeglustada inimese rakkude vananemist kolme-nelja kuu võrra, osutab rahvusvaheline uuring . Siiski ei järeldu uuringust, et oomega-3 tarvitamine otseselt inimese eluiga pikendab.

Rahvusvaheline teadlasrühm, sealhulgas Basel Ülikooli arstiteadlane Heike Bischoff-Ferrari ja Ühendkuningriigis asuva ettevõtte Altos Labs teadur Steve Horvath, uurisid oomega-3 ja D-vitamiini tarvitamise mõju. Nende tööst selgus, et kui neid toidulisandeid kolm aastat järjest tarvitada, aeglustub bioloogiline vananemine kolme-nelja kuu võrra. Eriti tugev mõju oli lisanditel siis, kui inimene tegi ka korrapäraselt trenni, vahendab Nature News.

Bioloogilist ehk rakuvananemist mõõdetakse molekulide tasandil. Selle käigus tekivad ning kuhjuvad inimese rakkudesse ja kudedesse ajapikku kahjustused. Sõltuvalt tervisest võivad kronoloogilises vanuses inimesed vananeda seetõttu bioloogiliselt erineval kiirusel. Bischoff-Ferrari sõnul võib kolme-nelja kuu võrra aeglasem rakuvananemine kõlada küll väikese võiduna, ent sedagi saab ära kasutada mõne vanusega seotud tervisemure ravis.

Kolm tegurit korraga

Uuringus analüüsisid autorid DO-HEALTH uuringu raames kogutud andmeid. Need andsid aimdust, kuidas mõjuvad toidulisandid ning kehaline aktiivsus just eakamatele inimestele. Andmed koguti aastatel 2012–2014 viiest Euroopa riigist.

Uuringus keskendus töörühm andmestikust enam kui 700 inimese tervisenäitajatele. Kõik väljavalitud olid vähemalt 70-aastased ning pärit Šveitsist. Umbes pooled neist olid hea tervisega ehk neil polnud märkimisväärseid kroonilisi haigusi või vaevusi. Teadlased palusid uuritavatele kolme aasta jooksul võtta kas oomega-3 toidulisandit või soolvett eraldi, või kombineerida seda D-vitamiini ja trenniga.

Teadlased võtsid kõigilt uuritavatelt enne uuringu algust ja uuringu lõpus vereproovid. Proovide analüüsil huvitasid töörühma neli bioloogilise vananemise näitajat. Täpsemalt annavad need bioloogilisest vananemisest aimdust selle põhjal, kuivõrd palju lisatakse ja eemaldatakse inimese DNA-lt metüülrühmi. Uuringuga mitte seotud Sydney Ülikooli biogerontoloog kiidab autoreid mitme näitaja hindamise eest – nii sai bioloogiline vananemine selgemaks mitme nurga alt.

Üks uuritud näitaja ehk nn bioloogiline kell kannab nime PhenoAge. See näitas, et vanematel inimestel õnnestus bioloogilist vananemist üle kolme kuu pidurdada, kui nad tarvitasid kolm aastat regulaarselt oomega-3 toidulisandit.

Täpsemalt sõid eakad ühe grammi kaupa vetikatest eraldatud polüküllastumata oomega-3 rasvhappeid. Lisaks võtsid nad ka iga päev 2000 ühiku jagu D-vitamiini ning tegid kolm korda nädalas pool tundi trenni. Täpsemalt lükkus neil inimestel bioloogiline vananemine edasi 2,9–3,8 kuu võrra. Üksi võetuna aeglustas oomega-3 neljast vananemisnäitajast kolme.

Uuringuga mitte seotud McGilli Ülikooli eakateuurija Gustavo Duque' sõnul aeglustasid toidulisandid bioloogilise vananemise teatud näitajaid. Küll aga ei tõesta see tema sõnul kuidagi, et sekkumine pikendaks otseselt inimese eluiga või lisaks tervena elatud aastaid. Teisisõnu ei saa uuringust tema sõnul veel otseseid järeldusi teha.

Uus uuring pole esimene DO-HEALTH-i andmestikku kaasanud töö. Varem on selle põhjal selgunud, et oomega-3 tarvitamine vähendab inimestel kukkumisohtu kümnendiku võrra. Samuti vähenes oomega-3 tarvitajatel nakkushaigustesse nakatumine 13 protsenti võrreldes mittetarvitajatega. Oomega-3 ja D-vitamiini tarvitamist koos trennitegemisega on varasemates uuringutes seostatud ka väiksema vähiriskiga.

Siiski ei peaks inimesed nüüd uuringu valguses oomega-3 tarvitamisega liialdama. Nimelt võib see suurendada ohtu südame rütmihäire tekkeks. Ohutuks loetakse umbes ühte grammi oomega-3 rasvhappeid päevas. Kes soovib bioloogilist vananemist veelgi aeglustada, võiks varasemate uuringute valguses süüa ka vähem töödeldud toite ning vaadata üle oma päevane kaloraaž.

Uurimus ilmus ajakirjas Nature Aging.