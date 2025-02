Vana Euroopa oodatav eluiga jäi toppama

Rikastes Euroopa riikides tehtud uuring osutab, et oodatava eluea kasv on neis taltunud. Suurimat vähikäiku nägi uuritud riikidest Inglismaal ja ainsana kasvas elanike oodatav eluiga Norras. Muutuse taga on inimeste ühekülgne toidulaud, ülekaalulisus ja vähene liikumine.