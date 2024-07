Uuring: tampoonides võib leiduda mürgiseid metalle

Uuringu teinud USA Columbia Ülikooli teadlased märgivad, et tampoonide keemilist koostist on varem väga vähe uuritud. Ühtlasi on nende teadustöö esimene, mis analüüsis laialdaselt kasutatud hügeenitootes just metallide hulka, vahendab ScienceAlert.

Uurimisrühm hindas 16 erineva metalli kontsentratsioone 30 tampoonis 14 erinevalt kaubamärgilt. Uuringus ei nimetatud konkreetseid tootjaid, kaubamärke ja tooteliine, kust need pärinesid. Tampoonid osteti aga Ühendkuningriigist, USA-st ja mujalt Euroopast.

Töörühm leidis, et tampoonides leidus kõiki hinnatud metalle mõõdetavas koguses, muu hulgas arseeni, kaadiumi, kroomi, elavhõbedat ja pliid. Sugugi mitte kõiki metalle ei esinenud aga ohtlikuks peetaval määral.

Kõige murettekitavam oli plii olemasolu, mille keskmine kontsentratsioon oli 120 nanogrammi grammi kohta, kaadiumi leidus seitse nanogrammi grammi kohta ja arseeni kolm nanogrammi grammi kohta.

Kõige rohkem pliid leidus tampoonides, mille toorainet toodeti tavapõllunduse meetoditega. Mahepõllumajandusest pärit kiududes oli aga kõrgem arseeni tase. Sõltumata tampoonite päritolust, kaubamärgist või tootmisviisist, ei leidnunud üheski testitud tootes metalle märkimisväärselt vähem.

Metallid jõudsid toodetesse arvatavasti põllumajanduslike tootmisprotsesside kaudu. Puuvilla, raioni või viskoosi tootmiseks kasutatud taimedesse võivad jõuda metallid mullas olevatest pestitsiididest, väetisest ja reoveest. Samuti võib metalle kiududesse sattuda tootmisprotsessi käigus kasutatavate värvainete või antibakteriaalsete ainete tõttu.

Ajakirjas Enviormental International ilmunud teadustöö autorid toonitavad, et vaja läheb edasisi uuringuid määramaks, kas leitud metallidel on ka tegelikult kahjulikke tervisemõjusid. Samuti leiavad nad, et senised hügeenitoodete ohutusstandardid vajavad ülevaatamist.

