"Teise mätta otsast": metsik tühermaapeenar säästab kastiaiast enam loodust

Foto: Bianka Plüschke-Altof
Eesti linnades leidub eriilmelist rohelust trendikatest kogukonnaaedadest isetekkeliste tühermaa-peenardeni. Linnas võikski rohkem soosida erinevate rohealadega katsetamist, tõdesid maastikuarhitekt Kadri Maikov ja keskkonnasotsioloog Bianka Plüschke-Altof Vikerraadio saates "Teise mätta otsast".

Eesti linnade rohealadel saavad kokku ranged ühiskondlikud normid ja vaba loodustunnetus. Ühest küjest näeb Eestis vaikuselembest pargikultuuri, teisest küljest kogub elurikkuse hoidjana jõudu aga metsikum linnaaiandus. "Oleme väga huvitaval ajajärgul, kus defineerime enda jaoks ümber, mis see aiandus on ja mis keskkonnaga seonduvalt meie ümber tegelikult toimub," sõnas Maikov.

Sõnastamata kokkuleppena valitseb siinsetel haljasaladel n-ö vaikuse norm, mis soosib pigem eraldatust ja rahu. Saksamaalt Eestisse kolinud keskkonnasotsioloog Bianka Plüschke-Altof märkas kohe, kuivõrd tugevalt erinevad siinsed pargitavad näiteks Berliini omadest. Kontrasti iseloomustamiseks lisas sotsioloog: "Kui Berliinis korraldatakse [pargis] suuri grillipidusid, siis Eestisse tulles tundus osades rohealades isegi rätiku mahapanek ja pikniku pidamine mitteasjakohase tegevusena."

Rangelt reguleeritud linnasüdamete kõrval pakuvad elanikele vabadust ja katsetamisruumi hoopis mitteametlikud tühermaad. Plüschke-Altofi uuringud näitavad, et sageli saavad inimesed just kortermajade vahelistel niitmata aladel tegeleda korilusega või ehitada ise lihtsamat linnamööblit. "Kuna seal ei ole otseseid reegleid ega sarnaseid norme nagu parkides, võimaldab säärane keskkond palju otsesemat kontakti loodusega," selgitas ta.

Linnaaianduse taassünd

Omal käel toimetamise soovi toetab siinne pikk maaharimise traditsioon, mis tegi möödunud aastakümnetel läbi olulise kuvandimuutuse. Kui majanduslikult keerulisematel aegadel peeti juurviljade kasvatamist lihtsalt hädavajalikuks ellujäämisstrateegiaks, siis nüüdseks nähakse selles looduskeskset hobi. Mineviku suhtumist meenutades nentis Kadri Maikov: "1990. aastatel oli pigem popp [aiast] muruniidukiga üle käia, kui reaalselt aiandusega tegeleda."

Tänapäeval leidub linnades arvukalt rohenäppe, kelle tegutsemisraadius ulatub korteri aknalauast avaliku linnaruumi hõivamiseni. Lisaks planeeritud kogukonnaaedadele tegutsevad paljud linlased omal käel: nad rajavad potipeenraid rõdudele või istutavad keskkonna parandamise nimel puid otse avalikule maale. "Pea 50 protsenti tallinlaste leibkondadest tegeleb mingisugusel viisil aiandusega väga laias tähenduses," märkis Plüschke-Altof.

Sageli tegutsevad väikeste maalappide harijad ametlikku luba küsimata, soovides vältida bürokraatiat. Vaikselt toimetavad aednikud taaskasutavad materjale ja aitavad linnaloodust säilitada. Keskkonnasotsioloog viitas selle varjatud heale mõjule: "Sellised vaikivas mastaabis tegutsejad võivad panustada kestlikkusse sama palju või isegi rohkem kui kogukonnaaiad, kuigi aednikud ise seda niimoodi ei reklaami."

Kas advokaat käib pargis?

Erinevad lähenemised linnahaljastusele täidavad muuhulgas inimeste suhtlus- ja psühholoogilisi vajadusi. Uued kastiaedadega alad meelitavad kohale peamiselt suhtlemist ja silmailu otsivaid linlasi. Üksinda looduses viibimise sügavaimat olemust avas Kadri Maikov aga hoopis teise nurga alt: "Kõige madalamal tasandil suhtleme kividega, saades kätte nende temperatuuri reaktsioonid, ning alles neljandana suhtleme teiste inimestega."

Rohelise keskkonna kasutusviisid varieeruvad eri vanuses ja eri ühsikondliku taustaga inimeste seas palju. Nooremad eelistavad parkides viibida aktiivsetel seltskondlikel eesmärkidel, samas kui vanemaealised otsivad puude alt igapäevast leevendust üksindusele. Näiteks Londoni advokaatide näitel osutavad uuringud teinekord ka ootamatutele isiklikele piirangutele. "Osa advokaate väldib tööajal rohealasid, sest nad teavad, et saavad oma töö kõige paremini tehtud pingeseisundis ega taha vahepeal lõdvestuda," sedastas Bianka Plüschke-Altof.

Inimeste kõrval sõltuvad linnakeskkonnast otseselt teisedki liigid: sotsioloogi sõnul eirati neid aga siiani ruumi planeerimisel sageli. Uus elurikkust soosiv hooldus toob samas paratamatult kaasa esteetilisi lahkhelisid, sest Maikovi sõnul ei pruugi osale elanikest kuivanud taimeosade nägemine meelt mööda olla. "Looduse protsessis ei ole ju tegelikult midagi valesti, kui taim tärkab, õitseb, viljub ja lõpuks ära sureb," selgitas maastikuarhitekt.

Vastuolude leevendamiseks peavad linnaelanikud saatekülaliste sõnul kohandama vähehaaval oma senist maailmapilti. Loodussõbralikum eluviis eeldab leppimist teistsuguse ilumeelega ja arusaamist, et pidevalt klanitud muru ei toeta ümbritsevat loomastikku. "Me võime käsitleda linna kui toidulauda erinevatele liikidele, mis avab meid mõttele, et me ei ole siin üksinda," pakkus Plüschke-Altof.

Rohkem katsetusjulgust

Rohealade tervislik ja meeleseisundit parandav mõju sõltub otseselt ka nende ruumilisest asukohast. Ideaalses linnaruumis paiknevad väikesed rohelised saared Kadri Maikovi sõnul kodudest ja töökohtadest vaid väga lühikese jalutuskäigu kaugusel. "Kui roheala asub inimesest 50 meetri kaugusel, kasutatakse seda neli korda nädalas. Samas kilomeetri kaugusel asuvat paika külastatakse enam-vähem vaid korra nädalas," täpsustas ta.

Tuleviku linnaruum nõuab saatekülaliste sõnul paindlikumat planeerimist, mis suudab eemalduda jäigast ja bürokraatlikust arendustegevusest. Elanike loomingulisus ja tahe kogukonna heaks käed külge panna on suur, aga sageli pärsib nende algatusvõimet hirm ametlike reeglite ees. Olukorra parandamiseks pakkus Plüschke-Altof ametnikele suunatud lahenduse: "Tuleks anda rohkem ruumi katsetamiseks ja alt üles takistuste eemaldamiseks, et tekiksid lahendused, millest me praegu isegi ei unista."

Samal teemal

meie kõigi kodu

11:48

"Teise mätta otsast": metsik tühermaapeenar säästab kastiaiast enam loodust

08.04

Soojenev kliima jätab Jaapani kirsipuud õiteta

06.04

Iidsed vulkaanid koondasid Eesti maapõue hulganisti kriitilisi metalle

31.03

Uuring: taevaluuda näeb Eestis üha vähem

30.03

Ust-Luga põlengu suits võib Eestisse jõuda, ent terviserisk jääb väikeseks

25.03

Uus biopakend võib vähendada plastireostust ja tõrjuda ohtlikke baktereid

25.03

Südamemädanik muudab suhkruvahtrad kliimat soojendava metaani allikaks

24.03

Professor: reostunud suplusvesi peegeldab meie endi tegematajätmisi

23.03

Atlandi hoovuste kollaps tooks Eestisse karmima talve, ent jätaks suvesooja

23.03

WMO kliimaraport: planeedi ulatuslikku soojenemist varjavad ookeanid

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

13:46

Paranenud õhukvaliteet hoiab Põhja-Euroopas ära sadu surmi

12:51

Terviseamet: puukborrelioosi levimus on kõrgeim Lääne-Virumaal

10:26

Lõuna-Korea lisas mobiilse andmeside õiguste loetellu

08:59

Kerge kohvitamine peletab ärevust ja masendust

08:45

Suhkruasendajate kõrvaltoimed võivad ulatuda järeltulevatesse põlvedesse

11.04

Tartu rahuleping kannustas Poolat Eesti tunnustamisega viivitama

11.04

Kuu orbiidil käinud Artemis II missioon naasis Maale

ajatu klassika
