Aafrika ürginimesed rajasid kivimurde juba mitusada tuhat aastat tagasi

Kui tahta tööd teha korralikult, siis peavad ka tööriistad korralikud olema. Ja et tööriistad oleksid korralikud, peavad nad olema korralikust materjalist. Selline asjalik mõtteviis paistab olevat omane olnud juba kauge mineviku inimestele.

Lõuna-Aafrika Vabariigis välitöid teinud rahvusvahelise teadlasrühma uurimistulemuste järgi ei pidanud ka enam kui sada tuhat aastat tagasi Lõuna-Aafrikas elanud inimesed paljuks käia oma kivist tööriistade valmistamiseks õiget toormaterjali kogumas ja esmaselt töötlemas just selleks otstarbeks välja vaadatud paigas, kivimurrus.

Manuel Will Saksamaalt Tübingeni Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad oma uuringu põhjal ajakirjas Nature Communications, et inimesed on tööriistamaterjali hankimist teadlikult planeeritud ettevõtmisena viljelenud palju varem kui arvatud, juba umbes 220 tuhat aastat tagasi.

Seni on enamasti eeldatud, et vanema kiviaja kütid-korilased korjasid toormaterjali juhuleidudena teiste tegevuste kõrvalt — siis, kui parajasti midagi sobivat silma hakkas.

Will ja ta kolleegid on tegutsenud Jojosi leiukohas, KwaZulu-Natali provintsi rohumaadel, umbes 140 kilomeetri kaugusel India ookeani rannikust, alates 2022. aastast.

Nad on avastanud rohkesti märke sellest, kuidas kiviaja inimesed on seal sarvkivi murdnud ja sellest kilde maha tagunud.

Sellelaadsest tegevusest annavad tunnistust ka mõned kõvemate kivimite tükid, millega on sarvkivi toksitud.

Tootmisjääki, millimeetrimõõtu kivipuru, leidub seal üüratus koguses, kohati 200 000 või isegi kaks miljonit terakest kuupmeetri pinnase kohta.

Tõenäoliselt tahuti tulevased kivist tööriistad kivimurrus esialgu välja jämedamas vormis, mida hiljem kodu lähedal täpsemaks kõksiti.

Asjaolu, et Jojosi leiupaigas ei tulnud päevavalgele ühtegi valmis tööriista, annabki alust arvata, et inimesed käisid ses paigas peamiselt vaid kindla mõttega toorainet hankida; toorainest tehtud riistad leidsid rakendust koduses majapidamises, mis paiknes järelikult mujal.

On põnev, et kivimurdu on kasutatud kümneid tuhandeid aastaid, vähemalt kuni ajani umbes 110 tuhat aastat tagasi.

Pilt on tehtud arheoloogilistel uuringutel Jojosi leiupaigas.

