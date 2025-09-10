X!

Teadlane: rukkileib ja soolasilk on Eesti toidukultuuri tugisambad

Ajalugu
Foto: Raigo Pajula/presidendi kantselei
Ajalugu

Eestlased seostavad rahvuskööki sageli verivorsti, hapukapsa ja sealihaga, kuid neid ei saa pidada ainulaadselt Eesti roogadeks. Tõeliselt omapärane roog on hoopis kama. Rukkileib polnud vanasti aga pelgalt toit, vaid ka sümbol, mille ümber on kujunenud ulatuslik kombestik.

Eesti Rahva Muuseumi vanemteadur Anu Kannike rääkis, et Eesti traditsioonilise toidukultuuri alus on teraviljatoidud. Odrapuder, kakk ja hiljem rukis on olnud põlvkondade vältel igapäevased, kuid ka pidulikud toidud.

"Rukkileib pole olnud pelgalt toit, vaid ka sümbol, mille ümber on kujunenud ulatuslik kombestik. Sama tähtis oli kala, eriti soolasilk, mis kuulus igasse perre ja mida vahetati sisemaal vilja vastu," ütles ta Vikerraadio saates "Huvitaja".

Eesti köök on ajas mitmel korral järsult muutunud. 13. sajandil tõi Saksa vallutus uusi maitseid, tehnoloogiaid ja kokandustermineid. 19. sajandi lõpp oli aga murranguline seetõttu, et talumajadesse tulid pliidid. "See muutis toidusedeli vaheldusrikkamaks, sest enam ei tehtud ainult suures pajas mitmeks päevaks toitu, vaid iga päev võis praadida muna või pannkooki," selgitas Kannike. Samal ajal võeti omaks ka kartul, millest sai üks armastatumaid toiduaineid.

Tööstuse ja kaubanduse areng tõi kaasa ka uue ostukultuuri. Kui varem käidi turul kord nädalas, siis 19. sajandi lõpus muutus tavapäraseks iga päev toidu ostmine.

Kui mõelda, mis on traditsioonilised Eesti road, siis ilmselt tuleb esmalt mõtteisse ikkagi verivorst, hapukapsas ja sealiha. Need on Kannikese sõnul küll armastatud road, aga neid ei saa pidada ainulaadselt Eesti roogadeks, sest näiteks verivorst on levinud kogu Euroopas. Tõeliselt omapäraseks peab Kannike aga kama, mis on tuntud vaid Eestis, Lätis ja vähesel määral Venemaal. Samuti on Eestis piirkondlikke toite, näiteks sõir Setumaal ja Võrumaal.

Mis rooga keegi veidraks peab, sõltub Kannikese sõnul palju ajast ning vaataja pilgust. "Baltisaksa mälestustes nimetati näiteks rukkileiba või kaerakilet imelikuks ja porilaadseks. Samas eestlastele endile olid need tavalised ja maitsvad," ütles ta. Tema enda vanaema tegi kaerakilet suure heameelega, kuid lapselapsele tundus see toona kaunis jube. Kannike tõi võrdluse, et 19. sajandi talupoeg oleks samamoodi vaadanud tänapäeva kartulisalatit kui veidrust.

Enne külmikuid olid peamised säilitamisviisid kuivatamine ja soolamine. Kuivatati kala, liha, marju ja seeni. "Sool oli üks väheseid kättesaadavaid maitseaineid ning liha pidi soolas püsima kevadeni," rääkis Kannike. Magusate hoidiste valmistamine muutus tavaliseks alles 20. sajandil, kui suhkur muutus taskukohasemaks.

Toimetaja: Sandra Saar

Allikas: "Huvitaja", küsis Krista Taim

Samal teemal

kes elab minevikuta...

10.09

Teadlane: rukkileib ja soolasilk on Eesti toidukultuuri tugisambad

05.09

Teadur: leib vaatab vastu ka Eesti taluarhitektuurist

29.08

Liivi keeleteadlane: liivi keele püsimajäämine on ajaloo ime

29.08

Lätlaste armetu olukord tõi tähelepanu ka pärisorjadest eestlastele

25.08

Inglismaalt leitud kivistis osutus uueks dinosauruseliigiks

22.08

Sugulaskeeled annavad vastuseid eesti keele arenguküsimustele

21.08

Pulmauurija: traditsioonilises pulmas oli pruutpaar pigem passiivne

21.08

Stonehenge'i kiviplokke võisid Walesist kohale vedada veised

15.08

Etioopiast leitud iidsed hambad viitavad uuele inimliigile

08.08

Uuring: Pompei varemetes jätkus skvotterlik elu

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

10.09

Ümarmudilast saab Eestis uus tooraine nii köögis kui ka tööstuses

10.09

Teadlane: rukkileib ja soolasilk on Eesti toidukultuuri tugisambad

10.09

Nüüdiskunst avab noortele empaatiamaailma

10.09

Sotsiaalmeedia keelustamine päädis Nepali valitsuse kukutamisega

10.09

Bioloog: lehed kolletuvad tänavu aeglasemalt

10.09

Sulav igikelts muudab arktilised jõed kollaseks

10.09

Kääbusplaneet Makemaket ümbritseb metaaniloor

ajatu klassika

11.09
01.10
24.11
22.06
22.01
21.09
23.03
08.08
15.06
21.09
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo