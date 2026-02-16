Lugeja küsib: kas talisuplus tugevdab immuunsüsteemi?

Üha populaarsemana näiv talisuplemine pani Novaatori lugeja mõtlema, mis on sellest külmast hobist saadav kasu. Kas see tõesti aitab tervist tugevdada ning hoiab viirushaigused eemal?

Arst Liis Puis märkis, kuidas talisupluse positiivsest mõjust inimeste heaolutundele on räägitud üha enam. Samas on õhku visatud ka vastamata küsimus teemal, kas ja kuidas mõjub see immuunsüsteemile ning kas regulaarne talisupluse harrastamine võiks aidata hoida viirushaigused eemal.

"Kõnekeeles armastatakse kasutada väljendit immuunsust tugevdama, aga tegelikult ei tohiks ühegi tegevuse eesmärk olla immuunsüsteemi ülemäärane reageerimine, millele sõna tugevdama võiks justkui viidata. Seda seepärast, et ülereageerimine võib viia sootuks autoimmuunhaigusteni ehk olukorrani, kus keha ründab iseennast ja oma organeid," selgitas Puis.

Seega meditsiiniliselt oleks parem kasutada väljendit immuunsüsteemi toetamine.

Kas talisuplus aitab siis immuunsüsteemi toimimist toetada? Arst sõnas, et talisupluse foonil tekivad kehas päris mitmed füsioloogilised reaktsioonid, sest keha satub ootamatusse olukorda, millele on vaja kuidagi reageerida, et ennast hoida.

"Tegelikult puuduvad heal tasemel kliinilised uuringud talisupluse ja immuunsüsteemi toimise teemal. On tõepoolest räägitud, et meie immuunsüsteemi toimetavates rakkudes ja molekulides tekivad külma foonil kas siis lühiajaliselt või ka veidi pikemaajaaliselt teatud sorti reaktiivsed muutused. Küll aga ei ole suuremahulisi heal tasemel uuringuid, mis oleksid uurinud ja tõestanud, et neil, kes harrastavad talisuplust, oleks infektsioone vähem," märkis ta.

On mitmeid hüpoteese, mis võiksid toetada väidet, et talisuplus on kasulik:

1) külma foonil toimub teatav immuunsüsteemi rakkude ja molekulide muutus

2) regulaarse külma foonil võiks keha rohkem sarnast sorti stessiga kohaneda

3) külma vee võimalik lühiajaline põletikuvastane toime

4) talisupluse mõju inimeste heaolule ja tujule, mis on omakorda oluliseks osaks immuunsüsteemi toimimisel.

Kokkuvõtvalt võib aga öelda, et ei ole teada, kas neil, kes tegelevad regulaarselt talisuplusega, on infektsioone vähem, sest puuduvad selleteemalised head uuringud. Puisi sõnul võime ainult spekuleerida seniste füsioloogiliste mehhanismide ja vaatlusuuringute andmete põhjal võimalike mehhanismide üle selle hüpoteesi toetuseks.

"Kindlasti on oluline siinkohal rõhutada ka seda, et talisuplus ei sobi kõigile ning krooniliste haigustega inimesed peaksid kindlasti enne selle proovimist nõu pidama oma arstiga, samamoodi ei tohiks terve inimene hulljulgelt, ette valmistamata ja reegleid järgimata minna külma vette, teadmata ja analüüsimata potentsiaalseid riske," lausus Liis Puis.