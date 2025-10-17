Lugeja küsib: miks kass eelistab veekausile kondensvett ja dušiseina?

Kuigi kassi komme juua vett omapärastest kohtadest on enamasti süütu ja instinktidest ajendatud käitumine, peaksid omanikud loomaarsti sõnul tähelepanelikuks muutuma, kui sellega kaasneb tavapärasest suurem janu. Liigjoomine ja kiirelt tühjenev veekauss võivad olla märk looma tervisemurest, mis vajab veterinaari kontrolli.

Paljud kassiomanikud on ilmselt täheldanud oma lemmikute juures kummalist, ent järjekindlat harjumust. Värske veega täidetud kauss seisab puutumatuna, samal ajal kui kass pühendunult aknaklaasilt kondensvett lakub, vannitoa põrandat kuivatab või pärast pesu dušikabiini seintelt veepiisku püüab. Mõni eriti ettevõtlik nurrumootor urgitseb lahti isegi duši äravoolu, et sealt keelt kasta. Taoline käitumine võib panna omaniku muretsema: kas loomal on midagi viga, puudub ta organismis mõni oluline aine või on kraaniveel midagi häda?

Maaülikooli väikeloomakliiniku loomaarsti Laura-Liis Kaisi sõnul on enamasti tegemist siiski kassidele täiesti omase käitumisega, mis on ajendatud nende uudishimust ja sügavale juurdunud instinktidest.

Voolav vesi kui turvalisuse märk

Üks peamisi põhjuseid, miks kassid eelistavad ebatavalisi veeallikaid, peitub nende loomuomases instinktis. "Paljudele kassidele meeldib juua värsket või voolavat vett," selgitas Kais. Looduses tähendab seisev ja stagneerunud vesi sageli ohtu – see võib olla saastunud bakteritega. Voolav vesi on see-eest värskem ja turvalisem.

See ürgne eelistus on ka põhjus, miks joovad mõned kassid ainult otse kraanist voolavat vett või paelub neid dušiseintele jäänud vesi, mis tundub värskena. "Neid võib meelitada ka voolava vee hääl," lisas Kais. Samal põhjusel võib kass eelistada juua ka peremehe veeklaasist, kuna sealne vesi on tihtilugu värskem kui nende enda kausis, mida tuleks tegelikult iga päev vahetada.

Lisaks värskuse eelistusele mängivad rolli ka kassi tundlikud meeled. Ebatavalised kohad võivad pakkuda huvitavaid sensoorseid kogemusi. Kaisi sõnul võib kassidele huvi pakkuda vee erinev tekstuur, näiteks jää või lume puhul. Samuti võib neid paeluda vee temperatuur, näiteks jahedale aknaklaasile kogunenud kondensvesi.

Mõnikord on mängus ka erinev maitse või lõhn. "Duši äravoolust vee joomisel võib neid lisaks halvale lõhnale tõmmata näiteks šampooni magus lõhn," tõi Kais näite. Uudishimuliku loomana uurib kass meeleldi kõike uut ja huvitavat.

Kas ebatavalised kombed on ohutud?

Kuigi vee joomine omapärastest kohtadest ei ole üldjuhul keelatud, soovitab loomaarst omanikel siiski teatud ettevaatusabinõusid rakendada. Näiteks dušikabiinis võiks seinad pärast pesemist puhta veega üle loputada, et eemaldada võimalikud šampooni- ja pesuvahendijäägid. Nii on sealt vee lakkumine kassile ohutu.

Duši äravoolu täielik puhastamine jääkidest on aga keeruline. Seetõttu tasuks Kaisi sõnul kontrollida, et äravool poleks kassile kergesti ligipääsetav.

Enamasti on veejaht ebatavalistes paikades seega süütu uudishimu ilming. Siiski esineb olukordi, kus see võib viidata terviseprobleemile. Loomaarsti sõnul võib pidev veeallika otsimine olla tingitud suurenenud janust.

"Liigjoomine võib olla vihje tervislikule seisundile, mis vajab uurimist veterinaari juures," rõhutas Kais. Omanikud peaksid tähelepanelikuks muutuma, kui märkavad, et kassi veekauss tühjeneb tavapärasest kiiremini ja seda tuleb sagedamini täita. Ka see, kui kass käib tihedamini liivakastis või uriiniloigud on suurenenud, on ohumärk, millega tasuks igaks juhuks loomaarsti poole pöörduda.