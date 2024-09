Kassid käituvad vedelikuna vähemalt pikkupidi

Kassid suudavad läbi pugeda vägagi kitsastest aukudest. Nüüd leidsid Ungari teadlased, et nagu koeradki, võivad kassidki olla oma kehakujust teadlikud. Erinevalt koertest teavad kassid loomupäraselt aga sedagi, et on kitsast pilust läbipugemiseks piisavalt nõtked.