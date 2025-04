Kodukass paistab pärinevat Tuneesiast

Kassid on inimestele rõõmu toonud, nurru löönud ning hiiri püüdnud juba tuhandeid aastaid. Kaua on arvatud, et kodukass jõudis Euroopasse koos põllumajanduse levikuga. Nüüd ilmneb kahest suurest kasside päritolu uuringust, et kodukiisu ajalugu võib olla pisut keerukam.