Kodukasside toidulaualt leiab paar tuhat loomaliiki

Ükskõik kui armsad, paksud või süütud kassid inimestele tunduda võivad, söövad nad koduseinte vahelt välja pääsedes praktiliselt kõike, mis neile suhu mahub. Varem ilmunud teadustööde koondanalüüs viitab, et kassid on üritanud maiustada enam kui 2000 loomaliigiga, kellest üle 300 on väljasuremisohus.