Toitumisterapeut: isud ei ole tahtejõu küsimus

Toitumisterapeudi sõnul ei saa isudes süüdistada nõrka tahtejõudu, vaid need on keeruliste bioloogiliste mehhanismide tulemus.

Kuigi inimesed arvavad sageli, et isud on seotud nõrga iseloomuga või tahtejõu puudumisega, siis tervishoiuõe ja toitumisterapeudi Mari-Liis Väli sõnul nii see päris ei ole. Tegemist on keeruliste keha bioloogiliste mehhanismidega ehk põhjus peitub ajus.

"Ajus on süsteem, mis vabastab dopamiini. Kui sööme rasva- või suhkrurikast toitu, siis keha vabastab selle peale dopamiini, mille tõttu tunneme naudingut ning rahulolutunnet. See tekitab vajadust uuesti süüa šokolaadi või kiirtoitu ning selgitab, miks mõnikord saab šokolaaditükist terve tahvel," lausus Väli saates "Terevisioon".

Magusaisu puhul mängib rolli ka virgatsaine serotoniin, mida tuntakse rahvakeeli õnnehormoonina. "Kui me sööme, siis toetab süsivesik serotoniini vabastamist ajus. Kui meie meeleolu on alanenud, siis tahame šokolaadi järele haarata, sest šokolaadis olev süsivesik aitab ajus õnnehormooni vabastada. See põhjendab, miks tunneme magusaisu, kui oleme kurvad," lausus ta.

Rolli mängib ka veresuhkur. "Kui võtame suhkrutüki, siis see suhkur imendub suhteliselt kiiresti verre. Keha ei pea vaeva nägema, et suhkrut kätte saada ning toime on kohene. Veresuhkrutase tõuseb suhteliselt kiiresti, aga ka langeb kiiresti," selgitas ta. Nii tunneb inimene korraks energiat ning tal on hea olla. Küll aga tabab inimest suhteliselt kiiresti tunne, et tahaks jälle midagi, mis annaks energiat.

Selleks, et veresuhkrut tasakaalustada, soovitab Väli eelistada puuvilja ning süüa seda koos pähklitega, sest need takistavad puuviljasuhkrul kiiresti imendumast. Puuviljade puhul võiks tema sõnul eelistada hapumat või vähem magusat puuvilja. Veel parem oleks süüa marju, sest need sisaldavad rohkem vitamiine ja mineraalaineid.

"Isude mõjutamisel on kõige olulisem see, et sööksime tasakaalustatult ehk saaksime igal toidukorral süsivesikuid, valke ja rasvu. Oluline on, et sööksime regulaarselt. Kui me end näljutame, siis keha toodab teatud hormooni, mis paneb meid rohkem sööma," lausus ta.

Väli tõi välja ka selle, kuidas inimesed arvavad sageli, et apelsinimahl on tervislik. Kui aga võtta klaasitäis apelsinimahla, siis selle jaoks kulub umbes neli väiksemat apelsini. Samuti ei ole mahlas kiudaineid, mida saab apelsini süües. Seega oleks Väli sõnul mõistlik võtta vahepalaks üks apelsin ja kõrvale pähklid. "Süsivesiku puhul võiks sõnum olla, et pane ta riidesse. Kui võtad süsivesiku allika näiteks puuvilja või marja, siis alati võta valku või toidurasva ka juurde," rääkis Väli.