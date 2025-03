Õhtune magusaisu viitab päeva jooksul saadud vähesele energiale

Kui õhtuse "Aktuaalse kaamera" ajal tabab vaatajat suur magusaisu, viitab see sellele, et keha ei ole päeva jooksul saanud piisavalt energiat.

Toitumisnõustaja Kärt Jalajas rääkis "Vikerhommikus", et sellisel juhul tasub meenutada, kas söödi nii hommiku-, lõuna- kui ka õhtusööki. Kui päev oli väga pikk, peaksid vahele mahtuma ka vahepalad. "Keha ei ole rumal. Kui õhtul tahaks midagi rasvast, energiarikast või magusat, siis keha annab märku, et midagi on puudu," sõnas Jalajas.

Tekkinud isu õhtul šokolaadiga vaigistamine ei ole tema sõnul kuigi mõistlik. Ainevahetus ja seedetegevus ei ole sel ajal enam nii aktiivne ega intensiivne. "Õhtul ja öisel ajal peaks keha seedetegevusest puhkama, et muud olulised protsessid saaksid öisel ajal intensiivsemalt töötada. Seega võiks šokolaadi jätta pigem hommikusse ning järgmisel päeval sedamoodi sättida, et energia oleks terve päeva vältel tagatud," soovitas ta.

Jätkuvalt tekitavad omajagu segadust toidulisandid. Jalajas soovitas inimestel mõelda, kas inimene saab aru, miks ta üht või teist toidulisandit tarvitab ning kas see on näidustatud. Kui naabrinaine räägib, kuidas tema leidis oma väsimusele lahenduse rauapreparaadi abil, tasub silmas pidada, et inimesed on erinevad ning teise inimese kogemuse ülekandmine ei ole alati turvaline.

Seega soovitab Jalajas alati perearstiga nõu pidada. Võimalusel võib rääkida ka toitumisspetsialistiga, et aru saada, mis sulle sobib. Näiteks võib toidulaud vajada põhjalikumat kaardistamist, et aru saada, mida suhu ja kõhtu saadetakse.

Jalajas soovitab toitumise puhul ette mõelda ning arvestada sellega, milline päev on ees ootamas. "Kas on tulemas intensiivne päev ning kui palju on tormamist ühest kohas teise. Kas on võimalik kõik toidukorrad ära süüa, sest kui mõni toidukord jääb vahele, ei jagu ilmselt energiat õhtuni ning siis ongi isud ukse taga," rääkis ta. Samuti teab keha, et magusast saab inimene heaolutunde ning see annab kiiresti energiat. Seega on loogiline, et kui energiat on vähe, nõuab keha magusat.

Kui hommikul kaerahelbeputru süüa, soovitab Jalajas peale panna peotäie seemneid, pähkleid või marju. Kes aga putru ei taha, siis võileib on samuti täisväärtuslik toidukord.

Kes tunneb energiapuudust või vaevleb kummaliste isude käes, siis sellel soovitab Jalajas esmajoones kaardistada oma toidulaud. "See on kõige keerulisem, sest kõik tuleb ausalt kirja panna, et kui palju söödi ning milliste vahedega," rääkis ta.