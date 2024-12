Arst: käsimüügi ninaspreid tohiks kasutada kõige rohkem nädala

Luht selgitas, et lisaks õhu kopsudesse juhtimisele muudab nina seda kopsude jaoks ka sobivamaks. See hõlmab nii õhu soojendamist kui ka niisutamist. Talvel on aga välisõhk niigi võrdlemisi kuiv. Seda toatemperatuurile küttes langeb selle niiskussisaldus veelgi. "Kui nina peab kuivas õhku hästi pikalt niisutama, võib see füsioloogilise regulatsiooni mõttes olla organismile liiga raske ja tekibki limaskestade kuivamine," selgitas arst saates "Terevisioon".

Mõne inimese organism tuleb katsumusega oma geneetiliste eripärade tõttu mõnevõrra paremini toime. Samas muutub nina limaskesta funktsioon vanusega kehvemaks ja samaga pistavad rinda ka suitsetajad. Viimaks mõjutavad nina limaskesta funktsiooni keskkonnas leiduvad tolmud.

Luha sõnul tuleks esimese lahendusena õhku niisutada. "Kõigepealt peaks tegema seda magamistoas, kus viibime päevas seitse-kaheksa tundi päevas. Sinna võiks hankida õhuniisutaja ja langetada ka temperatuuri 17-18 kraadi. Kontorikeskkonda kipub olema veel kuivem, sest see on hästi köetud ja ventileeritud. Seal võiks olla samuti õhuniisutaja," sõnas arst.

Kiiremat leevendust otsides võib kasutada tema sõnul näiteks meresoolal põhinevaid spreisid või erinevaid taimsete õlide baasil tehtud preparaate. Samuti võib häda korral kasutada aktiivsemaid toimeained sisaldavaid spreisid. Neil on aga omad ohud.

"Spreisõltuvus on probleem, mida näeme vastuvõtus küllaltki palju. Kiiresti nina lahti tegevatel käsimüügispreidel on enamasti kõigil sarnane toimeaine – ksülometosoliin või oksümetosoliin. Nina limaskestale sattudes käsib see veresoontel hästi kokku tõmbuda ehk verevarustus võetakse minimaalseks," selgitas Luht. Need toimeained tekitavad ninna lisaruumi ja põhjustavad jahtumist. Neist viimast tajuvad inimesed hea hingamisena.

Pikemat aega nina sel viisil lahti hoides väheneb selles aga ka sekreedi hulk, mis viib koorikute ja põletike tekkeni. Organism üritab sellele vastu võidelda ja käsib veresoontel uuesti avaneda. Kui aga sprei toimemehhanism ära kaob, jääb alles kompenseeriv käsklus. "Paraku kestab see üsna pikalt. Kui oleme nädalapäevad väikese nohuga spreid kasutanud, on meil kaks-kolm päeva nina kinni puhtalt seepärast, et sinna spreid panime," nentis arst.

Nõnda võibki jääda inimene sõltuvusringi. "See sarnaneb teiste sõltuvusega, lihtsalt sümptom on limaskesta turse. Käsimüügi ninaspreid tohiks kasutada kõige rohkem nädal, maksimum kaks, kui nohu on väga äge. Siis tuleks teha paus ja arvestada, et nina on kinni veel paar päeva," rõhutas Luht.

Samas ei tohi tema sõnul unustada, et püsivalt kuiv nina on ka mitme kroonilise haiguse sümptom, nende hulka kuulub krooniline nina-põsekoopa põletik, bakteriaalsed haigused ja mõned veresoonte haigused. "Kui seda esineb pikalt ja ka suvel, tuleks uurida, mis haigus see on," lisas arst.