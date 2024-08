Uuring: kanepi tarvitamine võib aidata toime tulla opioidisõltuvusega

Värske uuring näitab, et kanepi tarvitamine võib aidata opioidisõltlastel sõltuvusega paremini toime tulla. Tulemuste kinnitamiseks on vaja läbi viia kliinilised uuringud.

Morfinism ehk opioidisõltuvus tapab igal aastal üle maailma sadu tuhandeid inimesi. Kui tavaliselt kasutatakse ravis võõrutusnähtude leevendamiseks näiteks metadooni või suboksooni, siis Lõuna-California Ülikooli teadlastel on valminud uuring, mille kohaselt võiks sellesse komplekti kuuluda ka kanep, vahendab Guardian.

Ajakirjas Drug and Alcohol Dependence Reports avaldatud uuring on ainulaadne mitmel põhjusel. Esiteks moodustavad teadustöö aluse kvalitatiivsed andmed ehk opioidide tarvitajate endi elukogemusele ja mitte statistika. Teiseks toetas teadustöö valmimist USA riiklik narkootikumide kuritarvitamise instituut, mis on rahastanud varasemalt eelkõige kanepi kahjulikkusele tähelepanu juhtivaid uuringuid.

Teadustöö juhtivautori Sid Ganeshi sõnul pakuvad kvalitatiivsed uuringud sügavama sissevaate sellesse, millised lahendused ja miks mingi valimi puhul tegelikult töötavad. Seda eriti olukordades, kus uuringus osalevad ühiskonnagrupid on haavatavamad, puutudes kokku probleemidega, mis ei pruugi kvantitatiivsetes andmepunktides ilmneda. Näiteks puudus rohkem kui pooltel uuringus osalenutest stabiilne elukoht ning 70 protsendi osalejate sissetulek jäi alla elatusmiinimumi.

Kokku küsitles uurimisrühm 30 Los Angelese opioidisõltlast. Teadlaste hinnangul on igasugune info, mis aitab lahti mõtestada opioidsõltuvuse, üledooside ja kanepitarbimise vahelisi keerulisi seoseid kriitilise tähtsusega. Opioidide üledooside arv on viimastel aastatel kasvanud, tappes Ameerikas 2022. aastal üle 80 000 inimese. Eestis oli sama number eelmisel aastal 56.

Uuringute pealt pole võimalik üheseid järeldusi teha

Mitmed varasemad uuringud on näidanud, et legaliseerimisega kaasnev kanepi kättesaadavuse parandamine aitab opioidide tarbimist küll vähendada, kuid samas puudub teadlaste hulgas üksmeel selle osas, kas kanepi legaliseerimine võib vähendada ka opioidi üledoose. On uuringuid, mis näitavad liikumist positiivses suunas, aga on ka selliseid, mis muutust ei tähelda või hoopis üledooside sagenemisele viitavad.

Ganesh ja tema kolleegid leidsid, et kanep võib aidata sõltlastel üle elada opiodidest loobumise või tarvitamise vähendamise kõige raskemad etapid. Näiteks kirjeldavad nad uuringus kanepi kasutamist võõrutusnähtude leevendamiseks ja võõrutusele järgneva ärevuse ja uue doosi janu kontrollimiseks.

"Kanepi suitsetamine aitab ületada ärevuse ja tungi uue kaifi järele. See teebki kanepi eriliseks," selgitas üks uuringus osalenu. Opioidsõltlaste seas on eriti haavatavad just need, kes on uimastite tarvitamise hiljuti lõpetanud või tarbimist vähendanud. Nende taluvuslävi on madal ja seega risk üledoosi saada kõrge.

Värskes uuringus osalejad ei kasutanud kanepit aga tingimata seetõttu, et see on parim võimalik ravim opioidsõltuvuse vastu, vaid pigem seetõttu, et see oli kergesti kättesaadav. Näiteks kirjeldas üks osaleja, et kasutas kanepit fentanüüli tarbimise vähendamiseks, oodates samal ajal suboksooni retsepti.

Ganeshi sõnul on nende uuringu olulisim järeldus, et opioide tarvitavad inimesed vajavad paremat ligipääsu kõigile kahjude vähendamise vahenditele, sealhulgas ravimitele, nagu metadoon ja suboksoon, puhastele süstaldele, naloksoonile ja potentsiaalselt ka kanepile.

Suhtumine on muutumas

Case Western Reserve'i Ülikooli meditsiiniprofessor Ryan Marino sõnul pole praegu veel piisavalt andmeid, et öelda kindlalt, et kanep morfinismi all kannatavaid inimesi aitab. Oma kogemuses on ta näinud patsiente, kelle jaoks on kanep päästerõngas, kuid on ka neid, kes sellest abi ei saa. "Samas kui see aitab kasvõi ühel inimesel loobuda või vältida üledoosi, siis on see väärt rohkem kui mistahes tõend. Üks päästetud elu on päästetud elu," lisas Marino.

Selleks, et mõista, kui tõhus võib kanep opioidisõltuvuse ravis olla, tuleb läbi viia kliinilised uuringud. Ajalooliselt on nende korraldamine aga föderaalsete piirangute tõttu äärmiselt keeruline.

Marino sõnul mõjutavad ühiskonnas muutuvad hoiakud aga patsiente silmnähtavalt. Näiteks kui varem visati positiivse kanepitestiga sõltlased opioidravi programmidest välja ja jäeti asendusravita, siis nüüd näeb ta järjest enam, et kanep pole mitte ravi takistus, vaid aktsepteeritud ravivahend.