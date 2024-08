Uuring: arstid võtavad meeste valu tõsisemalt kui naiste oma

Kas olete pidanud kunagi kellelegi selgitama, kui valus teil on? Tundub päris keeruline ülesanne. Samamoodi on arstidel raske hinnata, kui suurt valu üks või teine tervisemure põhjustab ja vastavalt sellele valuvaigisteid doseerida.

Hiljutisest uuringust selgub, et haigla erakorralise meditsiini osakonnas saavad naispatsiendid meespatientidega võrreldes harvem valuvaigisteid. Isegi, kui nad pöörduvad EMO-sse samasuguse tervisehädaga. Tulemustest selgub seegi, et soolise eelarvamuse tõttu saavad naised kas siis vähem abi või meestest erinevat arstiabi.

Kuna valu on subjektiivne, paluvad arstid tavaliselt patsientidel hinnata oma valu kümne palli skaalal. Selle alusel teevad arstid otsuseid, kas määrata patsiendile valuvaigisteid ja kui tugevaid. Numbriline skaala peaks aitama ühtlustada valu leevendavat ravi tervikuna. Sellegipoolest kardavad naised sageli, et nende valu ei võeta nii tõsiselt kui meeste oma. Selle põhjus seisneb stereotüüpides, mille kohaselt on naised emotsionaalsemad ja dramaatilisemad.

Arstidel aga on raske valu leevendada, kui puudub füüsiline trauma, näiteks jalaluumurd. Sellistel puhkudel võivadki eelarvamused kainest mõistusest võitu saada.

Nüüd vaatasid teadlased enam kui 17 000 EMO patsiendi andmeid, muu hulgas nende sugu, vanust, patsiendi valuhinnangut ja väljakirjutatud ravimeid. Teadlased keskendusid valudele, millel pole peale vaadates otsest põhjust. Nende hulka kuulub näiteks peavalu või valu rinnus.

Selgus, et teatud tüüpi valude korral said mehed valuvaigisteid 47 protsendil, naised 38 protsendil juhtudest. Samas hindasid ka naised oma valu keskmiselt veidi nõrgemaks kui seda tegid meespatsiendid.

Uurimismeeskond koostas tervishoiutöötajatele ka katse. Rohkem kui sada õde pidid lugema juttu, mis kirjeldas patsiendi arstile pöördumist. Juures oli ka valuhinnang: üheksa kümnest. Seejärel paluti igal õel hinnata patsiendi valu tajumist nullist sajani, et anda juhtumile oma hinnang, mitte korrates patsiendi antud numbrit. Kui kujuteldav patsient oli mees, hindasid õed tema valuks keskmiselt 80 punkti, naise valu aga hinnati madalamalt: 72 punkti.

Niisis langesid katses ja andmeuuringus nähtud soopõhised erinevused valuvaigistite määramisel omavahel kokku. Küll aga on varasemalt arstid liiga kergekäeliselt valuvaigisteid välja kirjutanud, mis võis anda USA-s hoogu opioidide epideemiale. See võib tähendada, et arstid on teatud patsientide suhtes valuvaigistite määramisel liiga ettevaatlikud. Naised võivad aga oma valust arstidele teisiti rääkida või kauem ilma ravimiteta hakkama saada.

