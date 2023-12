Uuring: uue kõhnumisravimiga saavutatav edu kaob kiiresti

Viimasel paaril aastal on tulnud müügile uus põlvkond kiirelt kaalu langetavaid ravimeid. Nüüd osutab USA ja Kanada teadlaste uuring , et kiiresti saavutatud edu ei jää enamasti püsima – suur osa lisakilodest tuleb kuuri lõppedes tagasi, sundides inimesi tarvitama sama ravimit pikemat aega.

​Uus uuring keskendus ettevõtte Eli Lilly kaalukaotuse ravimi Zepbound peamisele toimeainele tirzepatiidile. Ravim sai USA terviseametilt heakskiidu kuu aja eest ja kaalu langetada sooviv inimene peab ravimi toimimiseks seda süstima kord nädalas, vahendab ScienceAlert.

Uuritud 670 täiskasvanud inimest süstisid Zepboundi endale 36 nädalat. Keskmiselt vähenes selle aja jooksul nende kehakaal viiendiku võrra. Seejärel jaotasid teadlased uuritavad kahte rühma. Üks rühm jätkas Zepboundi manustamist, kontrollrühmale anti aga päris ravimi asemel soolvett.

​Kui ravi algusest oli möödas 88 nädalat, oli kontrollrühma kuulunud uuritavate inimeste kehakaal oluliselt tõusnud. Täpsemalt oli nende kehakaal algseisust vaid kümnendiku võrra väiksem. Zepboundi manustamist jätkanud rühmas kaotasid inimesed aga jätkuvalt kaalu: 88 nädala möödudes oli nende kaal algsest neljandiku võrra väiksem.

​Enamik uuritavatest olid keskealised naised, kelle keskmine algkaal ulatus 107 kilogrammini. Kõigil osalejatel soovitati kuuri ajal süüa iga päev 500 kilokalori jagu vähem, kui nad sama ajaga põletasid. Ühtlasi pandi neile südamele, et nad liiguksid igal nädalal vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega ehk järgiksid Maailma Terviseorganisatsiooni soovitust. Ravikuuri peamiste kõrvaltoimetena esines uuritavatel seedetrakti vaevusi: iiveldust, kõhulahtisust ja -kinnisust ning oksendamist.

​​Üha selgem mõttekoht

Uuringu autorite sõnul järeldub tulemustest, et kui inimene ei soovi kaotatud kaalu tagasi saada või tahab veel rohkem alla võtta, tulebki tal jääda ravimit tarvitama. Tulemused toetavad nende sõnul varasemate tööde järeldusi. Nimelt on uuringud ennegi näidanud, et kaalukaotusravimi, nagu semaglutiidi kuuri lõppedes võtab inimene oluliselt juurde.

Semaglutiid on peamine toimeaine ka ettevõtte Novo Nordisk ravimites Ozempic ja Wegovy. Nagu Zepbound, on needki nii-öelda GLP-1 agonistid. See tähendab, et need matkivad hormooni, mille mõjul eritab keha insuliini, aeglustab ainevahetust ja vähendab isu. Ühtlasi sisaldab Zepbound soolestikuhormoon GIP-ile sarnanevat molekuli.

​Ettevõtte Eli Lilly esindaja Jeff Emmick märkis tulemuste peale, et rasvumine on krooniline haigus, mis vajabki tihtipeale pikka ravi. Emmicki sõnul ei pruugi patsiendid, tarnijad ja avalikkus mõista, et rasvumise ravi ei lõppe soovitud kaalunumbri saavutamisega.

​Varem on leitud, et GLP-1 agonistid vähendavad rasvumisega seotud südameveresoonkonna haiguste riski. Samas osutavad uuringud, et samad ühendid suurendavad seedetrakti vaevuste tekkeriski. Tõsisemaid tervisemuresid, nagu maohalvatust, tuleb ette harva. Siiski on osa eksperte mures, et aastaid või aastakümneid sama ravimit võttes võib see hakata patsiendi tervisele karuteeneid tegema.

Inimesi võib uut ravimit tarvitamast heidutada ka selle hind. Nimelt maksab Zepboundi ühe kuu varu ligi 1060 dollarit. USA-s ei kata kindlustusfirmad ka seejuures sageli kaalukaotusravimite hinda: riikliku rahastusega eakate kindlustusel Medicare on selle hinna hüvitamine suisa keelatud ehk inimesed peavad tasuma selle eest omaenda taskust.

Uuring ilmus ajakirjas Journal of the American Medical Association.