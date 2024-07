Tuntud kaalulangetusravim võib vähendada ka vähiriski

Viimastel aastatel on muutunud üha populaarsemaks erinevad kaalulangetusravimid. Ilmselt on neist kõige tuntum diabeediravim Ozempic, mida kasutatakse Eestiski. Tegemist on sünteetilise hormooniga, mis sarnaneb inimkehas leiduvale hormoonile. Ainult, et ravimis on seda kümneid kordi rohkem.