Menukas kehakaaluravim turgutab HIV-kandajate tervist

Viimastel aastatel on kasutusloa saanud mitu nii-öelda uue põlvkonna kaalulangetusravimit. Suure kehakaaluga kimpus inimeste kõrval on preparaatidest kasu teistegi tervisemuredega patsientidel. Nüüd selgub, et abi võivad saada ka HIV-positiivsed, vahendab Nature News.

Kui ravimi mõju esialgsed andmed kordusuuringutes kinnitust leiavad, võib sellest saada abivahend, mis aitaks toime tulla HIV-vastaste ravimite kõrvaltoimena tekkinud ainevahetushäiretega.

Juba kasutatakse

Kaalulangetusravimite uurijad tutvustasid oma tulemusi märtsi alguses Denveris toimunud retroviiruste ja oportunistlikke nakkuste konverentsil. Tulemustest osutub, et semaglutiid ei aita HIV-positiivsetel inimestel üksnes kaalu kaotada. See leevendab neil ka teatud terviseseisundeid, mida seostatakse keharasva kogunemisega. Viimaseid esineb eriti sageli just viirusega nakatunud inimestel.

Ülekaaluliste ja rasvunud inimeste osakaal HIV-patsientide seas kasvab. Sestap tunnevad nii patsiendid ise kui ka arstid üha suuremat huvi semaglutiidi ja teiste taoliste ravimite vastu, märgib California Ülikooli arst Daniel Lee.

Lee kliinik tegeleb muu hulgas HIV-ravi saavate inimeste ainevahetusega seotud kõrvaltoimetega. Umbes viiendikule patsientidest antaksegi seal tema sõnul juba semaglutiidi või mõnd muud sama tüüpi ravimit. Kliiniku senised kogemused kaalulangetusravimitega on küll olnud pigem head, kuid arsti sõnul pole ravimite mõju HIV-positiivsetele inimestele seni kuigi palju uuritud.

Soovimatud kõrvaltoimed

Ülemäärase kehakaaluga inimesi on HIV-positiivsete seas üha rohkem, nagu kogu elanikkonnaski. Siiski võivad viirusekandjate keskis anda kaalutõusule lisahoogu teatud retroviirusevastased ravimid, mille eesmärk on HIV-d alla suruda. Kaudselt võivad just need põhjustada kehakaaluga seotud tervisemuresid.

Wegovy kaubamärgi all rasvumise ja Ozempicu nime all diabeedi vastu müügil olev semaglutiid matkib hormooni glükagooni-laadse peptiid 1. Viimane alandab veresuhkru taset ja vähendab isu. Ülekaalulistele või rasvunud inimestele tõotab preparaat seega olulist kaalulangust.

Konverentsil peetud ettekandes tutvustas mitut Ameerika Ühendiikide HIV-kliinikut ühendav töörühm ka oma analüüsi tulemusi. Uuring põhines 222 patsiendil, kes kõik said HIV vastu ravi. Patsientidel seostus semaglutiidi tarvitamine aasta jooksul umbes 6,5-kilogrammise kehakaalu kaotusega. Teisisõnu kaotasid nad ühe aastaga 5,7 protsenti algkaalust.

Rasvunud maksa heaks

Retroviirusevastaseid ravimeid on seostatud ka keharasva tavapärasest suurema ladestumisega. Umbes 30–40 protsenti HIV-positiivsetest inimestest on kimpus ainevahetuse väärtalitlusest tingitud maksahaiguse steateoosiga. Haiguse mõjul kipub ladestuma rasv maksa. Steatoosi süvenedes võib inimesel tekkida maksapuudulikkus või südameveresoonkonna haigused. Praegu puudub maksarasvumise vastu aga ravi.

Samuti konverentsil oma tulemusi tutvustanud Texase Ülikooli nakkushaiguste arst Jordan Lake ja kolleegid hindasid iganädalase semaglutiidisüsti mõju kuue kuu jooksul nii HIV-positiivsetel kui ka ainevahetushäirest tingitud maksasteatoosiga inimestel. Töörühm näitas, et 29 protsenti uuritavaid taastus maksahaigusest täielikult.

Siiski osutub sama uuringu andmetest, et semaglutiidi tarvitanud patsiendid kaotasid ka lihasmassi. Sama mõju on täheldatud teistelgi preparaati tarvitanud inimestel. Eriti suur oli lihasmassikadu 60-aastastel ja vanematel patsientidel. Daniel Lee sõnul peaksid vanemaealised HIV-positiivsed inimesed semaglutiidi tarvitamise korral olema arstide range järelvalve all.

Põletiku alandamine

Veel üks konverentsiettekanne puudutas semaglutiidi kasutamist HIV-positiivsetel inimestel lipohüpertroofia-nimelise haiguse raviks. Tervisemure põhisümptom on kõhuõõnde ladestuv kõhurasv. Ühtlasi seostub see suurema põletikuga ja kergitab patsiendil kardiometaboolsete haiguste riski. Praegu leidub tervisemure leevendamiseks vähe ravimeid ja nende mõju jääb tihtilugu tagasihoidlikuks.

Lõuna-Carolina meditsiiniülikooli laste nakkushaiguste arst Allison Eckard on varem inimkatsetes uudistanud HIV-positiivsete ja lipohüpertroofiaga inimeste kehakoostist. Tookord tuli välja, et semaglutiid aitas patsientidel vähendada kõhurasva hulka.

Nüüd konverentsil peetud ettekandes täiendas Eckardi töörühm toonaseid leide oma uue semaglutiidi-uuringu tulemustega. Nad näitasid, et veres leiduv põletikumarker nimega C-reaktiivne valk vähenes kaaluravimit tarvitanud inimestel pea 40 protsenti, samas kui kontrollrühma patsientidel jäi näitaja analüüsismuutumatuks.

Daniel Lee sõnul võib tegu olla olulise tähelepanekuga, sest kroonilise põletikuni viib isegi korralikult kontrolli all hoitud HI-viirus. Tugevama põletiku korral võivad patsiendil lõpuks tekkida kõiksugused elundite haigused. Südameveresoonkonna haiguste kõrval võivad neil tekkida ka maksa-, neerude-, ajul või vaimse võimekuse häired.