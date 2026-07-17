Mentoolirikas piparmünditee jääb haiguste vastu jõuetuks

Selgub, et valmis teepakkide seas suudavad bakteritele kõige tõhusamalt vastu astuda need, mille eeterlikes õlides on esil ühend nimega karvoon. Teed, mis paistavad aga silma tugeva mentoolilõhnaga, tõrjuvad mikroobe märksa loiumalt.

Sellisele järeldusele jõudsid Tartu Ülikooli ning mitme Ukraina ülikooli teadlased, teiste seas Ain Raal ja Oleh Koshovõi. Nad ostsid Eesti, Leedu ja Norra toidupoodidest kümme erinevat münditeed. Töörühm eraldas neist eeterlikud õlid ning katsetas eraldatud õlide mõju 17 eri bakteri ja seene peal.

Analüüs tõi teedest esile 85 erinevat keemilist ühendit ja jagas taimed laias laastus kolme leeri: mentoolirikasteks, karvoonirikasteks ja segatüüpi teedeks. Selgus, et just karvooni ülekaal tegi teest tõhusa bakterite vastase relva.

Karvoonirikkad teed, eriti veel kolme erineva mündiliigi segu korral, suutsid laborikatsetes hästi pidurdada isegi antibiootikume edukalt trotsivate bakterite, näiteks ohtliku kuldse stafülokoki ehk MRSA kasvu. Selleks piisas juba väga väikestest kogustest ehk 0,10 milligrammist eeterlikust õlist milliliitri kohta. Seevastu teed, mis sisaldasid ohtralt teatud hapnikuga rikastatud monoterpeene, nagu näiteks eukalüptooli ja mentooli, pidurdasid baktereid tunduvalt kehvemini.

Sellel on oma keemiline seletus. Karvoonil ja mitmel teisel sarnasel ühendil on kindel ehitus, täpsemalt küllastumata kaksiksidemed, mis aitavad neil teadlaste hinnangul haigustekitajaid tugevamini kahjustada.

Samas tõi uuring esile taimsete õlide piirangud – näiteks pärmiseente ja teatud teiste bakterite vastu jäi nende mõju pigem tagasihoidlikuks. Selle taga on seente ja paljude bakterite tugevam väliskest, mis ei lase õlides peituvatel hüdrofoobsetel ainetel nii kergelt rakku tungida.

Uurijad märgivad veel, et kuigi münditee üksi ei pruugi rasket nakkust seljatada, muudavad nendes õlides leiduvad ained bakterite rakukesti läbilaskvamaks. See tähendab, et piparmündis peituvad ühendid võivad tulevikus aidata tavalistel ravimitel paremini mõjule pääseda, eriti just kangekaelsete ja ravimiresistentsete bakterite korral. Teisisõnu, kuigi piparmünditeed tasub küll taoliste nakkuste korral juua, ei tasu ainult sellele lootma jääda.

Uurijad kirjutavad oma avastustest ajakirjas Nutraceuticals.

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