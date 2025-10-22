Müüt või tõde: poepiim on lahjendatud veega

Piimaga seoses levib mitmeid müüte. Näiteks usuvad inimesed, et tööstused lahjendavad poepiima veega. See on aga seadusega karistatav tegu.

Kuigi tänapäeval kutsutatakse piimadeks ka igasuguseid taimseid jooke, rõhutab Eesti Maaülikooli piimatehnoloog Vilma Tatar, et piimaks saab nimetada ainult imetaja piimanäärme sekreeti. "Kõik need kaera-, mandli- või kookosjoogid ei ole piimad. Need on lihtsalt joogid. Piim on ainult see, mis tuleb piimanäärmest," selgitas Tatar.

Piimateadlased on tema sõnul ammustest aegadest öelnud, et piim on ainuke looduse poolt valmistatud valmis toit. See on ka esimene toit imikule, kust imik saab kõik vajaliku: valgud, rasvad, mineraalid ja vitamiinid. "Oluline on just see, et kõik need komponendid on piimas õiges vahekorras. Lisaks on paljud ained omavahel seotud. See sidusus tagab aine õige omastatavuse ja organismi õige talitluse. Sestap vastab tõele väide, et piima joomine annab tugevad luud," lausus ta.

Täiskasvanud inimesele on kaltsium üks olulisemaid mineraale, mida tuleb toiduga piisavalt saada. "Meil on vaja umbes 800 milligrammi kaltsiumi päevas ja poolest liitrist piimast saab selle koguse kätte," ütles Tatar. Kaltsiumi omastamiseks on aga vaja lisaks D-vitamiini, mis on rasvlahustuv vitamiin. Seetõttu peab toidus olema rasva. "See on põhjus, miks D-vitamiiniga rikastatud piim on hea valik – kaltsium ja D-vitamiin käivad käsikäes," lisas ta.

Turule on tulnud piimasid, millele on D-vitamiini eraldi juurde lisatud. Tatari sõnul on see hea variant, sest kaltsium ja D-vitamiin käivad kokku.

Laktoositalumatus ei tähenda loobumist

Paljud inimesed väldivad piima laktoositalumatuse tõttu, kuid Tatari sõnul on tänapäeval häid alternatiive. "Ettevõtted lõhustavad laktoosi ensümaatiliselt. See tähendab, et laktoos lagundatakse kaheks lihtsuhkruks ja organism saab selle kergemini omastada," rääkis ta. Laktoosivaba piim tundub sageli maitselt magusam, sest lõhustatud piimasuhkrud annavad loomulikult magusama maitse.

"Laktoosivaba piim sobib ka neile, kellel laktoositalumatust pole. See on maitse asi. Kui vahel aga arvatakse, et laktoosivaba piim on kuidagi tervislikum, siis see ei pea paika. Seal on lihtsalt üks suhkur lagundatud. Mõned peavad seda kergemini seeditavaks, aga muud vahet pole," sõnas Tatar.

Küll võib juhtuda seda, et kui piimatooted tükiks ajaks menüüst täielikult välja lülitada, siis organism unustab ära, kuidas piima seedida. "Oluline on, et piim ei kao menüüst täielikult," rõhutas ta.

Toorpiim pole laktoosivaba

Piimatehnoloog rääkis, kuidas juhtus hiljaaegu kuulma väidet, et laktoositalumatusega inimesed võiksid tarbida hoopis toorpiima. Toorpiimas on laktoosi ehk piimasuhkrut aga väga palju. Samal ajal puudub toorpiimas laktaas ehk ensüüm, mis laktoosi lõhustab ja seda hakkavad tootma alles piimhappebakterid.

Seega, väide, et laktoositalumatusega inimesed võivad toorpiima juua, on Tatari sõnul täiesti vale. Ilmselt levib jutt seepärast, et inimestel on segamini läinud terminid laktoos ja laktaas.

Väide, et piim sobib vaid lastele, ei vasta Tatari sõnul samuti tõele. "Olen eluaeg piima joonud ja piimatooteid söönud. Piim ei tee täiskasvanule midagi halba, pigem ainult head," kinnitas ta. Kuigi osadel inimestel võib vanusega laktaasi tootmine väheneda ja tekib selle suhtes tundlikkus, ei tähenda see, et piim tuleks menüüst täielikult välja jätta. "Võib-olla tasub rohkem tarbida fermenteeritud tooteid, näiteks jogurtit või juustu," soovitas ta.

Inimesed, kes ei talu laktoosi, arvavad sageli, et nad ei saa süüa ühtegi juustu. Seegi ei vasta tõele. Valminud juustud, näiteks nii-öelda võileivajuustud, on kõik laktoosivabad. "Olgu pakendil kirjas või mitte, siis valminud juustus on laktoos juba käärinud ja kadunud," sõna ta.

Juustu tootmisprotsessi käigus käärib laktoos juba paari nädalaga. See ei kehti toorjuustude kohta, nagu on seda kodujuust, kohupiim, mascarpone ja mozzarella.

Töödeldud piim on ohutu

Üks levinud müüt, mida Tatar kuulnud on, puudutab piima töötlemist. "Sageli öeldakse, et töödeldud piim on ohtlik või see on lausa mürk. See ei vasta tõele," ütles ta. Pastöriseerimine tähendab vaid lühiajalist kuumutamist alla 100 kraadi: umbes 76–78 kraadi juures 15–20 sekundit. See ei muuda piima koostist, vaid hävitab ohtlikud bakterid ja teeb piima ohutuks.

Toorpiim on oma olemuselt emulsioon: segu piima-rasvagloobulitest ning mitmesugustest tahketest ainetest ja veest. Jättes toorpiima seisma, tekib pinnale rasvagloobulitest moodustuv rasvakork, millest allapoole jääb nö rasvavaba piim ehk sisuliselt lõss.

Piima homogeniseerimine tähendab, et piimas olevad suuremad rasvagloobulid tehakse väiksemaks ja ühesuuruseks. See muudab piima väljanägemise paremaks, kuid ei muuda koostist, sest midagi ei lisata ega eemaldata. Rasvagloobuli ümber moodustub kile, mis kaitseb rasva piimas.

Üks Tatari sõnul täiesti alusetu arvamus on see, et poepiima lahjendatakse veega. "Mitte mingil juhul. Seda kontrollitakse väga rangelt. Kui piima satub vett, ei võeta seda tehases isegi vastu," kinnitas ta. Piima rasvasisaldust reguleeritakse separeerimise teel, mitte vett lisades. "Vesi piimas oleks võltsimine, see on karistatav," lausus ta.

Ühismeedias on viimasel ajal mitmed suure jälgijaskonnaga isikud jaganud, kuidas sügise ja talve saabudes jätavad nad enda ja laste menüüst piimatooted välja. Seda selleks, et nad poleks haigustele nii vastuvõtlikud. Tatari sõnul aitab piim organismil haigustega võidelda, mitte vastupidi. "Piimas on palju aineid, mida vajame väikestes kogustes, kuid mis on organismile väga olulised: vitamiinid, oligosahhariidid, lüsosüüm ja immuunoglobuliinid. Need aitavad võidelda infektsioonidega ja toetavad immuunsüsteemi," lausus ta.

Lisaks sisaldab piim letsitiini, mis on aju jaoks vajalik nii-öelda tark rasv. "Letsitiini on palju petis, mis jääb võitegemisel järele. Hapendatud pett on samuti suurepärane jook, mis toetab ajutegevust," ütles ta.

Mahe või tavaline piim?

Tatari hinnangul ei erine mahepiim ja tavaline piim oma tervisemõjude poolest märkimisväärselt. "Kui looma toit on täisväärtuslik, on ka piim hea. Lehm ei söö mürki. Ta on tark loom: kui toit oleks kahjulik, ei elaks ta kaua," ütles ta.

Tatari sõnul ei ole piimale kindlat piiri. "Inimene tunneb ise ära, millal tal piisab. Piimatooteid on palju – jogurt, kohupiim, juust, või, pett. Kui ei taha piima juua, saab sama kasu ka teistest toodetest," lausus ta.