Uuring: Atlandi ookeanis võib ulpida kuni 27 miljonit tonni nanoplasti

Uus uuring viitab, et ookeanides leidub oluliselt rohkem nanoplasti kui seni arvati ning seda on isegi rohkem kui silmale nähtavaid ulpivaid plastitükke.

Mikromeetrist väiksemad plastiosakesed võivad Atlandi ookeanis ületada suuremate plastitükkide hulga mitmekordselt, selgub värskest Utrechti ülikooli teadlaste juhitud teadusuuringust. Töörühma võttis proove 12 erinevast asukohast Põhja-Atlandil, nii pinnalt kui ka sügavamalt ning teadlased analüüsisid neid keemilise filtreerimise abil.

Hinnanguliselt võib Atlandi põhjaosas leiduda kuni 27 miljonit tonni nanoplasti, mis on võrreldav peaaegu kümnendiku kogu Ameerika Ühendriikide aastase prügitoodanguga.

Järelduste kohaselt võibolla nanoplasti rohkem kui mikro- ja makroplasti kokku ja seda mitte ainult Atlandi ookeanis, vaid ka ülejäänud maailmameres.

Teadlased tuvastasid nanoplasti kõikides sügavuskihtides, kuid eriti palju leidus seda rannikuvetes ning subtroopilises pöörises. See on piirkond, kus ookeanivoolud plastiku lõksu püüavad ja see järk-järgult aina väiksemateks osadeks laguneb.

Leiti ka erinevaid plastitüüpe. Näiteks PET-i, PS-d ja PVC-d, mida kasutatakse pudelites, plasttopsides ja kilematerjalides. Samas puudusid peaaegu täielikult polüetüleeni ja polüpropüleeni nanomõõdus osakesed.

Teadlased rõhutasid, et nanoplasti mõju mereelustikule pole veel täpselt teada. Väikseimate osakeste käitumist ei määra samad füüsikaseadused, mis on olulised suuremate plastiosakeste puhul. Seetõttu võivad nad organismide ja ökosüsteemide sees toimida senitundmatutel viisidel.

Veel mõni aasta tagasi arutleti, kas nanoplast on üldse olemas. Antud töö tulemused viitavad, et massi poolest on nanoplasti vähemalt ookeanis võrreldavas koguses nii makro- kui ka mikroplastikuga.

Teadlased plaanivad metoodikat täiendada ja uuringuala laiendada. Samuti soovivad nad jälgida, kuidas erineva vanusega plastireostus ookeanis laguneb. Ühtlasi kutsuvad teadlased üles võtma kasutusele ennetavaid meetmeid, et plast ei satuks üldse keskkonda.

Uuring avaldati teadusajakirjas Nature.