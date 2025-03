Nätsust sattub suhu rohkesti mikroplasti

On inimesi, kellele meeldib kangesti närimiskummi närida. Kuid selgub, et närimiskumm ei pruugi olla puhas, süütu ja ohutu närimismaterjal, kui esialgu paista võib.

Ameerika teadlased avastasid, et kui närime nätsu, võib meie suhu ning sealt edasi kõhtu sattuda rohkesti mikro- ja nanoplastosakesi.

Laiem pilt on see, et väikesi plastosakesi on avastatud peaaegu kõikjalt maailmast, merepõhjast mäetippudeni, sealhulgas ka inimese organismist.

Ei ole veel täpselt teada, kas ja kuidas võivad plasttükid mõjuda inimese ja loomade tervisele.

Üks uuringus osalenud teadlasi, Los Angelese California Ülikooli doktorant Lisa Lowe näris teaduse hüvanguks kümmet sorti närimiskummi, igast sordist seitset nätsu, misjärel tema kolleegid analüüsisid tema sülje koostist.

Selgus, et ühest grammist nätsust sattus sülge keskmiselt sada mikroplasti tükikest, mõnest nätsust eritus aga üle kuuesaja tükikese grammi kohta. Närimiskummi lehekese keskmine mass on umbes poolteist grammi.

Teadlased ei jätnud välja arvutamata sedagi, et kui inimene närib näiteks üle päeva ühe nätsu, siis neelab ta aasta jooksul alla umbes 30 000 mikroplasti tükikest.

Seda tundub olevat päris rohkesti, aga on teada, et muudest allikatest saavad inimesed mikroplasti veel rohkem. Eelmisel aastal tuli välja uuring, mis sedastas, et liiter plastpudelis hoitud vett sisaldab keskmiselt lausa 240 000 mikroplasti tükki.

Kui keegi peaks tähelepanelikult uurima nätsupakile trükitud peent kirja, siis sealt ei leia ta tootes sisalduva plasti kohta midagi.

Leida võib sellise sõna nagu närimiskummialus. See alus on tihtilugu sünteetiline naftasaadus, mis koosneb tootele nätskust andvatest polümeeridest.

Huvitav on see, et teadlased tuvastasid mikroplastitükkide arvukat eraldumist nii sünteetilisest kui ka taimepõhistest polümeeridest tehtud nätsust. Samas ei saa välistada proovide saastumist laborikeskkonnas leidunud mikroplastiga.

Uuringut juhtis Sanjay Mohanty Los Angelese California Ülikoolist, kes rääkis uuringus mitteosalenud teadlaste veel eelretsenseerimata, kuid teadusajakirjas avaldada kavatsetavast uuringust Ameerika Keemiaühingu konverentsil San Diegos.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.