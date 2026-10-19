X!

Krooniline seljavalu kaaperdab ajus minapildiga seotud võrgustiku

Tervis
Foto: julien Tromeur/Unsplash
Tervis

Krooniline seljavalu pole pelgalt kehaline piin. See paneb aju tööle viisil, mis jättis teadlased hiljutises uuringus lausa sõnatuks. Selgus, et liigutustega kaasnev pidev seljavalu aktiveerib ajus sama võrgustiku, mis lülitub sisse unistades, mälestusi heietades või iseendale mõeldes.

USA California ülikooli teadlased analüüsisid uuringu tarbeks kroonilise seljavaluga inimeste ajuskaneeringuid. Nad palusid osalejatel teha liigutusi, mis tekitasid neile harjumuspärast valu, pildistasid aju enne ja pärast liigutamist ning ärritasid võrdluseks lühiajalise valu tekitamiseks veidi osalejate säärelihaseid. Uuringust koorus välja sedavõrd ootamatu muster, et uurijad pidid andmeid kolm korda üle kontrollima.

Mis siis täpselt selgus? Tavaliselt, näiteks varvast ära lüües või näppu vastu kuuma pliiti kõrvetades, rebib äkiline valu meid ohuolukorras unistustest välja. Äge valu raputab meid kohe ärkvele ja suunab tähelepanu sisemaailmast väljapoole, otse ohuallikale.

Pikaajaline valu töötab seevastu teistmoodi. See pole aju jaoks lihtsalt vigastusest märkuandev signaal, vaid sellest saab iseseisev protsess. Aja jooksul põimub krooniline valu tihedalt inimese minapildi, emotsioonide ja sisemaailmaga ning muutub igapäevase taustsüsteemi osaks.

Tulevikus võib avastus aidata arstidel paremini mõista, miks ei paku osale kroonilise valu all kannatajatele leevendust traditsioonilised valuvaigistid, küll aga aitavad neid psühholoogilised sekkumised, nagu kognitiivkäitumuslik teraapia.

Uuringu tulemused ilmusid ajakirjas British Journal of Anaesthesia.

kõige tähtsam vara

11:50

Vastleitud geenihoob kaitseb aju dementsuse ja põletiku eest

09:40

Euroopas hätta jäänud Ukraina põgenikud otsivad arstiabi koduriigist

09:31

Krooniline seljavalu kaaperdab ajus minapildiga seotud võrgustiku

15.10

Levinud vererõhuravim paneb pruuni rasvkoe inimese kasuks tööle

14.10

Teadlane: ühiskonna rasvumist pidurdaks tervisliku toidu käibemaksuvabastus

12.10

Suured koerad vananevad molekulitasandil väikestest kiiremini

08.10

Levinud soolebakter kaitseb südamehaiguste eest

08.10

Ketodieet suurendab hiirtel peensoolekasvaja riski

07.10

Valud kimbutavad inimesi enim juba keskeas

05.10

Nobeli meditsiinipreemia pälvisid optogeneetika pioneerid

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

09:17

Uuring: tänapäeva koolitund peab õpetama faktide kõrval nende tagamaid

09:16

Masinad väärtustavad sekundit rohkem kui inimesed

18.10

Tehisaru aitab põllumehel andmed paremini enda kasuks tööle panna

17.10

Professor: psühhedeelikumiravi elujõulisus sõltub tõhusast järelvalvest

17.10

EM arst: ketamiin mõjub ajumusklitele esmast tuge pakkuva steroidina

16.10

Lähisuhtevägivalla toimepanijad otsivad harva iseseisvalt abi

16.10

Õpilasuurija leidis Saaremaalt uue veemardikaliigi

ajatu klassika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo